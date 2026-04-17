Главная / Общество /

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Ведомости

Спасатели вновь приступят к поискам семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае осенью 2025 г. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде.

«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района», – пояснили в отряде (цитата по «Интерфаксу»).

В операции задействуют пять человек и четыре единицы техники.

Семья исчезла в сентябре 2025 г. Супруги с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка и перестали выходить на связь. Активные поиски были завершены 12 октября, после чего было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.

11 ноября сообщалось, что СК допросил по делу более 60 человек. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая преступление, однако приоритетной остается версия несчастного случая.

