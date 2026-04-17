В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Спасатели вновь приступят к поискам семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае осенью 2025 г. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде.
«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района», – пояснили в отряде (цитата по «Интерфаксу»).
В операции задействуют пять человек и четыре единицы техники.
Семья исчезла в сентябре 2025 г. Супруги с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка и перестали выходить на связь. Активные поиски были завершены 12 октября, после чего было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.