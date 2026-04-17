В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Семья исчезла в сентябре 2025 г. Супруги с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка и перестали выходить на связь. Активные поиски были завершены 12 октября, после чего было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов.