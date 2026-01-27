Штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей вырастет в три раза

Штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей вырастет в три разаНо проблему коммуникации решит только развитие медиации в семейных конфликтах, считают эксперты
В России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Сейчас за это грозит штраф 2000–3000 руб., он повысится до 5000–10 000 руб. Изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Повышение штрафов также коснется случаев, когда лицо не исполняет судебное решение о том, в каком порядке выполнять родительские права и у кого должен жить ребенок.
Среди авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), конкретно – в статью о неисполнении родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Размеры штрафов не пересматривались с 2011 г., уточняется в пояснительной записке к поправкам.
Ужесточается ответственность и за повторные нарушения. Если сейчас за них могут оштрафовать на 4000–5000 руб. или назначить административный арест до пяти суток, то в дальнейшем штраф повысят до 15 000–20 000 руб. При этом срок административного ареста оставят без изменений.
Суммы, установленные в законодательстве, скорее носят символический характер, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Для родителей, которые ведут затяжные споры вокруг детей, эти штрафы не играют существенной роли, но их повышение может повлиять на некоторую группу родителей и послужить мерой, которая остудит пыл конфликтующих сторон, говорит он. Вместе с этим повышение штрафов до предлагаемых сумм не искореняет главную проблему: один родитель может не давать возможности второму общаться с ребенком на протяжении многих лет и в этом его не останавливают даже штрафы, отмечает Рыбальченко.
Около 2600
Сейчас на государственном уровне обсуждается вопрос медиации для устранения и сглаживания семейных конфликтов или ситуаций, связанных с разводом, напомнил Рыбальченко.
На его взгляд, важна медиация и при воспитании детей, в том числе при раздельном воспитании, когда ребенок живет с одним из родителей. Препятствование общению должно стать предметом для работы в том числе органов опеки и попечительства, говорит он. Ограничение общения с другим родителем нарушает права прежде всего самого ребенка, считает председатель комиссии ОП.
Что такое медиация
Даже при наличии судебного решения сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не всегда справляются с реализацией закрепленного им порядка общения с ребенком, рассказывает адвокат Юлия Мухина. На практике складываются две ситуации, говорит она. Первая – родитель устанавливает порядок общения и не приходит на встречи с ребенком, при этом сотрудник ФССП не может заставить его это делать, а родитель, с которым ребенок проживает, на основании факта неисполнения судебного акта пытается лишить не общающегося с ребенком родителя прав. Вторая ситуация – проживающий с ребенком родитель не дает отдельно проживающему общаться и видеться с ребенком в принципе, включая переезд с ребенком на постоянное место жительства в другой район, субъект или за границу.
Составление протоколов об административных правонарушениях по статье, в которую вносятся изменения, возложено на сотрудников ФССП, объясняет Мухина. Протоколы составляются в присутствии лица, совершившего административное правонарушение. Но на практике бывает практически невозможно отыскать это лицо и обеспечить его явку для составления протокола, говорит Мухина. В таком случае фактически нарушенное право так и остается без непосредственной защиты из-за несовершенства самого механизма привлечения к ответственности, добавила она.
Проблема нарушения одним родителем права ребенка на общение с обоими родителями затрагивает миллионы граждан России, говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров. Он оценивает меру положительно, но также отмечает: ответственность должна быть неотвратимой вне зависимости от любых субъективных обстоятельств.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить одобрение законопроекта, а также в ФССП, запросив полную статистику за 2025 г.