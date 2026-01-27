Газета
Главная / Общество /

Штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей вырастет в три раза

Но проблему коммуникации решит только развитие медиации в семейных конфликтах, считают эксперты
Екатерина Дорофеева
Татьяна Акиншина
Власти поднимут штрафы для тех, кто портит детско-родительские отношения
Власти поднимут штрафы для тех, кто портит детско-родительские отношения / Олег Елков / ТАСС

В России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Сейчас за это грозит штраф 2000–3000 руб., он повысится до 5000–10 000 руб. Изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Повышение штрафов также коснется случаев, когда лицо не исполняет судебное решение о том, в каком порядке выполнять родительские права и у кого должен жить ребенок.

Среди авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), конкретно – в статью о неисполнении родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Размеры штрафов не пересматривались с 2011 г., уточняется в пояснительной записке к поправкам.

Что изменится для россиян в январе

Общество

Ужесточается ответственность и за повторные нарушения. Если сейчас за них могут оштрафовать на 4000–5000 руб. или назначить административный арест до пяти суток, то в дальнейшем штраф повысят до 15 000–20 000 руб. При этом срок административного ареста оставят без изменений.

Суммы, установленные в законодательстве, скорее носят символический характер, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Для родителей, которые ведут затяжные споры вокруг детей, эти штрафы не играют существенной роли, но их повышение может повлиять на некоторую группу родителей и послужить мерой, которая остудит пыл конфликтующих сторон, говорит он. Вместе с этим повышение штрафов до предлагаемых сумм не искореняет главную проблему: один родитель может не давать возможности второму общаться с ребенком на протяжении многих лет и в этом его не останавливают даже штрафы, отмечает Рыбальченко.

Около 2600

дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАПа о неисполнении родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (чч. 2 и 3 ст. 5.35 КоАПа) возбудили судебные приставы за 2022 г. – первое полугодие 2025 г. Эти данные из статистики ФССП приведены в пояснительной записке к законопроекту. В 2022 г. было 623 дела, в 2023 г. – 743, в 2024 г. – 933. За первое полугодие 2025 г. было возбуждено 352 дела.

Сейчас на государственном уровне обсуждается вопрос медиации для устранения и сглаживания семейных конфликтов или ситуаций, связанных с разводом, напомнил Рыбальченко.

На его взгляд, важна медиация и при воспитании детей, в том числе при раздельном воспитании, когда ребенок живет с одним из родителей. Препятствование общению должно стать предметом для работы в том числе органов опеки и попечительства, говорит он. Ограничение общения с другим родителем нарушает права прежде всего самого ребенка, считает председатель комиссии ОП.

Что такое медиация

Процесс, при котором нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации.

Даже при наличии судебного решения сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не всегда справляются с реализацией закрепленного им порядка общения с ребенком, рассказывает адвокат Юлия Мухина. На практике складываются две ситуации, говорит она. Первая – родитель устанавливает порядок общения и не приходит на встречи с ребенком, при этом сотрудник ФССП не может заставить его это делать, а родитель, с которым ребенок проживает, на основании факта неисполнения судебного акта пытается лишить не общающегося с ребенком родителя прав. Вторая ситуация – проживающий с ребенком родитель не дает отдельно проживающему общаться и видеться с ребенком в принципе, включая переезд с ребенком на постоянное место жительства в другой район, субъект или за границу. 

Составление протоколов об административных правонарушениях по статье, в которую вносятся изменения, возложено на сотрудников ФССП, объясняет Мухина. Протоколы составляются в присутствии лица, совершившего административное правонарушение. Но на практике бывает практически невозможно отыскать это лицо и обеспечить его явку для составления протокола, говорит Мухина. В таком случае фактически нарушенное право так и остается без непосредственной защиты из-за несовершенства самого механизма привлечения к ответственности, добавила она.

Проблема нарушения одним родителем права ребенка на общение с обоими родителями затрагивает миллионы граждан России, говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров. Он оценивает меру положительно, но также отмечает: ответственность должна быть неотвратимой вне зависимости от любых субъективных обстоятельств. 

«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить одобрение законопроекта, а также в ФССП, запросив полную статистику за 2025 г.

