Штраф за запрет ребенку общаться с одним из родителей вырастет в три раза

Даже при наличии судебного решения сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не всегда справляются с реализацией закрепленного им порядка общения с ребенком, рассказывает адвокат Юлия Мухина. На практике складываются две ситуации, говорит она. Первая – родитель устанавливает порядок общения и не приходит на встречи с ребенком, при этом сотрудник ФССП не может заставить его это делать, а родитель, с которым ребенок проживает, на основании факта неисполнения судебного акта пытается лишить не общающегося с ребенком родителя прав. Вторая ситуация – проживающий с ребенком родитель не дает отдельно проживающему общаться и видеться с ребенком в принципе, включая переезд с ребенком на постоянное место жительства в другой район, субъект или за границу.