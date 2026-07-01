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Главная / Общество /

Самозанятые в России смогут получить оплачиваемые больничные с 1 июля

Ведомости

С 1 июля самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Это право появляется после шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов в Социальный фонд, сообщил младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко «РИА Новости».

С 1 января в стране действует программа добровольного социального страхования для самозанятых. Размер выплат зависит от суммы взносов: ежемесячный платеж в 1344 руб. дает право на базовое пособие в 35 000 руб., взнос в 1920 руб. позволяет получать 50 000 руб. в месяц.

В октябре 2025 г. комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., писали «Ведомости» со ссылкой на проект закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

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