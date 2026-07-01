Самозанятые в России смогут получить оплачиваемые больничные с 1 июля

В октябре 2025 г. комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., писали «Ведомости» со ссылкой на проект закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».