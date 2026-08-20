Лихачев: «Росатом» работает под давлением санкций и ограничений
Госкорпорация «Росатом» продолжает работу в условиях усиления санкционного давления и ограничений, заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев в обращении к сотрудникам предприятий атомной отрасли.
«Сегодня нам нужно, укрепляя ядерный щит, добиться технологического лидерства в целом ряде направлений», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Лихачев отметил, что государственный оборонный заказ выполняется полностью. По его словам, компания также готовится к запуску атомных энергоблоков, построенных по проектам Росатома в Турции, Бангладеш и Китае. Кроме того, продолжается строительство атомных станций в Египте, Венгрии, Иране и Индии, а новые проекты разворачиваются в Узбекистане и Казахстане.
Глава госкорпорации отметил, что перед отраслью стоят задачи не только по поддержанию ядерной безопасности, но и по обеспечению технологического развития страны.
Обращение Лихачева приурочено к 81-й годовщине российской атомной отрасли. 20 августа 1945 г. были созданы Специальный комитет и Первое главное управление по использованию атомной энергии.
18 августа Лихачев рассказал, что Россия планирует начать строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Мьянме в 2027 г. После подписанного соглашения будут проведены контрактная «обвязка» и выход на площадку. АСММ будет строиться с помощью модулей на два реактора РИТМ-200. Строительство предполагает использование модулей мощностью от 110 до 330 МВт.