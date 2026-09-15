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Зеленский официально уволил Кравченко с поста генпрокурора

Анна Суслова
Danylo Antoniuk via Reuters Connect
Danylo Antoniuk via Reuters Connect

Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил с поста генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом сказано на официальном сайте украинского лидера.

«Кадровое решение по генеральному прокурору есть», – говорится в сообщении.

7 сентября Кравченко заявил, что подал в отставку. Он назвал свое решение взвешенным и добавил, что не хочет, «чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния».

13 сентября бывший генпрокурор подписал подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

14 сентября Зеленский отстранил Кравченко от должности. В тот же день советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что Кравченко покинул страну.

15 сентября верховная рада поддержала его отставку. Решение было принято единогласно – «за» проголосовало 317 депутатов.

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