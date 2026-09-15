Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Кравченко
Верховная рада поддержала отставку Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«За» отставку Кравченко проголосовали 317 депутатов, «против» – никто. Воздержавшихся также не было.
7 сентября Кравченко сообщил, что подал в отставку. Он назвал решение политическим и принятым сознательно. По словам Кравченко, он не хочет, чтобы должность генпрокурора «использовали как инструмент политического противостояния». 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить Кравченко. Украинский лидер призвал Верховную раду как можно скорее одобрить отставку генпрокурора. Согласно заявлению Зеленского, он сам сказал Кравченко уволиться. В тот же день президент отстранил Кравченко от должности.
13 сентября Кравченко подписал подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Позже стало известно, что украинский генпрокурор покинул страну.