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Верховная рада проголосовала за отставку генпрокурора Украины Кравченко

Инна Шульгина
Генеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины

Верховная рада поддержала отставку Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«За» отставку Кравченко проголосовали 317 депутатов, «против» – никто. Воздержавшихся также не было.

7 сентября Кравченко сообщил, что подал в отставку. Он назвал решение политическим и принятым сознательно. По словам Кравченко, он не хочет, чтобы должность генпрокурора «использовали как инструмент политического противостояния». 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить Кравченко. Украинский лидер призвал Верховную раду как можно скорее одобрить отставку генпрокурора. Согласно заявлению Зеленского, он сам сказал Кравченко уволиться. В тот же день президент отстранил Кравченко от должности.

13 сентября Кравченко подписал подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Позже стало известно, что украинский генпрокурор покинул страну.

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