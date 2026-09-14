Зеленский отстранил генпрокурора Кравченко от должности

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил генерального прокурора страны Руслана Кравченко от должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. О том, кто будет занимать должность исполняющего обязанности, не сообщается. Верховная Рада Украины будет голосовать за отставку Кравченко 15 сентября.