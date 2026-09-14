Зеленский отстранил генпрокурора Кравченко от должности
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил генерального прокурора страны Руслана Кравченко от должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. О том, кто будет занимать должность исполняющего обязанности, не сообщается. Верховная Рада Украины будет голосовать за отставку Кравченко 15 сентября.
7 сентября Кравченко сообщил, что подал в отставку, и назвал это решение политическим и принятым сознательно. «Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния», – заявил он.
14 сентября Зеленский заявил о необходимости уволить Кравченко. Украинский лидер призвал Верховную раду как можно быстрее одобрить отставку генпрокурора. По словам Зеленского, он сам сказал Кравченко уволиться.
Бывший генпрокурор подписал 13 сентября подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Позже стало известно, что он покинул страну.