Россия начала самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем

Россия начала самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с КитаемВозвращение таких практик времен холодной войны связано с эскалацией в отношениях с США
Военно-морской флот России 10 сентября начал проведение стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них принимает участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат.
Сначала в оборонном ведомстве отметили, что в учениях участвуют и «иностранные партнеры». Затем агентство ТАСС опубликовало кадры, как российские и китайские боевые корабли встретились в заливе Петра Великого в Японском море. А главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев уточнил, что от Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в «Океан-2024» задействовано четыре боевых корабля, судно снабжения и 15 самолетов. Группировки двух стран отработают «практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности».
Президент России Владимир Путин добавил, что в качестве наблюдателей на учения приглашено 15 государств. Выступая по видеосвязи, он назвал «Океан-2024» самыми масштабными учениями России на море за последние 30 лет. Он обратил внимание, что США наращивают свое военное присутствие у ее границ.
«Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания КНР США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», – сказал Путин. В частности, речь идет о планах США развертывания ракет средней и меньшей дальности на островах в западной части Тихого океана и «некоторых стран АТР».
Ранее, по сведениям газеты The Japan Times, министр армии США Кристин Уормут обсуждала размещение во время учений на территории Японии новых сухопутных ракетных комплексов средней дальности MRC Typhon. Кроме того, в апреле 2024 г. их вместе с многофункциональными ракетами SM-6 уже разместили на Филиппинах в рамках учений Balikatan, но США оставили это оружие там и после завершения маневров. По мнению Путина, Вашингтон «провоцирует гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников».
Военные контакты США и Китая
США и Китай впервые с 2016 г. вместе участвуют в международных военных учениях. Как сообщила газета South China Morning Post, речь идет о регулярных бразильских учениях «Формоза-2024» (не имеет отношения к бывшему названию острова Тайвань). Кроме того, 10 сентября глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро и глава южной зоны боевого командования НОАК КНР У Яньань провели онлайн-переговоры.
Целью учений президент назвал проверку «ключевых моментов боеготовности органов управления, частей и соединений ВМФ и ВКС», а также отработку применения высокоточного оружия и других современных его образцов. Министр обороны России Андрей Белоусов добавил, что планируется отработать задачи «отражения крупномасштабной агрессии, борьбы с БПЛА и безэкипажными катерами». Моисеев раскрыл, что учения проводятся в двустороннем формате в два этапа с обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанский, Балтийский флот и Каспийскую флотилию обозначат как «свои» силы, а Северный флот – в качестве противника.
Позже Минобороны России показало видео пусков крылатой ракеты «Калибр» с фрегата «Адмирал Головко» в Баренцевом море, а также модифицированного для субмарин варианта этой же ракеты с неатомной подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» в надводном положении в Японском море. Кроме того, ведомство опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 «Уран» береговым комплексом «Бал» и крылатой противокорабельной ракеты «Оникс» береговым комплексом «Бастион».
Ранее в минобороны КНР анонсировали, что позже в этом сентябре пройдут еще одни совместные китайско-российские учения – «Север. Взаимодействие – 2024».
Масштабные морские учения под кодовым названием «Океан» периодически проходили в СССР: в 1970 (крупнейшие со времен Второй мировой – к 100-летию Владимира Ленина, задействовано более 300 кораблей и 100 частей морской авиации), 1975, 1977, 1983 и 1985 гг. «Океан-2024» можно считать возрождением практик холодной войны, связанных в том числе с ростом эскалации между крупными державами, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом советские учения «Океан» начали проводить именно после того, как ВМФ СССР достиг достаточного потенциала, чтобы регулярно присутствовать в Мировом океане, демонстрируя США, что не только они имеют подобные возможности, добавляет научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Плановые учения такого уровня продумываются сильно заранее, тем более с участием китайцев, возможно, за год до того, продолжает Кашин. По его словам, сейчас отрабатываются вопросы использования прежде всего флота и других видов вооруженных сил в рамках крупной операции стратегического уровня. Россия и Китай особенно обеспокоились почти одновременным размещением американских ракет средней дальности на датском острове Борнхольм и на Филиппинах, говорит Кашин, а Москва выразила после этого готовность производить такие же ракеты.
При этом сейчас у армии России сохраняется весомый потенциал на море, но с рядом ограничений, прежде всего количественных, отмечает Крамник. В частности, ее флот не настолько велик, чтобы присутствовать в требуемом объеме во всех важных точках для сдерживания активностей США. Но даже эти проблемы не отменяют необходимости проведения подобных учений с демонстрацией своих возможностей, а «Океан» всегда проходил в открытом море в международных водах, говорит аналитик.
Главная же разница нынешних учений по сравнению с советскими – это участие КНР, имеющей самый крупный флот в мире по численности. Маневры демонстрируют США уровень партнерства двух стран и тот факт, что баланс сил меняется, заключает эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.