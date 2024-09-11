Россия начала самые масштабные морские учения за 30 лет вместе с Китаем

Масштабные морские учения под кодовым названием «Океан» периодически проходили в СССР: в 1970 (крупнейшие со времен Второй мировой – к 100-летию Владимира Ленина, задействовано более 300 кораблей и 100 частей морской авиации), 1975, 1977, 1983 и 1985 гг. «Океан-2024» можно считать возрождением практик холодной войны, связанных в том числе с ростом эскалации между крупными державами, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом советские учения «Океан» начали проводить именно после того, как ВМФ СССР достиг достаточного потенциала, чтобы регулярно присутствовать в Мировом океане, демонстрируя США, что не только они имеют подобные возможности, добавляет научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.