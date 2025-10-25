Рубио опроверг слухи о возможной сделке США с Китаем в обмен на отказ от Тайваня
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает никаких соглашений с Китаем, которые могли бы поставить под угрозу независимость Тайваня. Его слова передает Bloomberg.
«Если кто-то обеспокоен тем, что мы можем заключить торговую сделку, по которой нам предложат выгодные условия в обмен на отказ от Тайваня, – никто даже не думает об этом», – подчеркнул Рубио.
Председатель КНР Си Цзиньпин хочет добиться от администрации Дональда Трампа смены позиции США относительно статуса Тайваня. Как сообщила 29 сентября газета The Wall Street Journal, в Пекине надеются воспользоваться стремлением Трампа наладить экономические отношения с КНР, из-за чего он якобы может пойти навстречу китайскому требованию.