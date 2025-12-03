Bloomberg: КНР расширяет присутствие в Южно-Китайском море
Китай установил новые радиолокационные станции, антенные поля и другие укрепленные сооружения на аванпостах на островах Спратли в Южно-Китайском море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки, проанализированные базирующейся в Вашингтоне организацией Asia Maritime Transparency Initiative.
Отмечается, что в отчете, опубликованном 2 декабря, подробно описываются самые масштабные изменения, произошедшие за последние два года на рифах Мисчиф, Суби и Файери-Кросс, где Китай установил новые антенные решетки и укрепил старые. Согласно документу, такие усовершенствования «подчеркивают тот факт, что основная функция китайских баз – обеспечивать беспрецедентное разведывательное наблюдение и рекогносцировку в Южно-Китайском море». Они требуются для поддержки операций береговой охраны и военно-морского флота, а также чтобы «препятствовать использованию электромагнитного спектра другими сторонами в случае конфликта».
Агентство также отмечает, что активизация строительства демонстрирует стремление Пекина укрепить свои аванпосты, несмотря на территориальные споры с другими претендентами. Bloomberg обращает внимание, что филиппинские и китайские суда часто сталкиваются у спорного мелководья на севере, и «некоторые стычки перерастают в ожесточенные».
2 ноября Bloomberg писал, что Филиппины заключили с Канадой военное соглашение для сдерживания Китая. Отмечалось, что документ стал очередным военным соглашением Филиппин в рамках формирования коалиции союзников для «сдерживания китайской агрессии» в Южно-Китайском море.