Bloomberg: КНР расширяет присутствие в Южно-Китайском море

Отмечается, что в отчете, опубликованном 2 декабря, подробно описываются самые масштабные изменения, произошедшие за последние два года на рифах Мисчиф, Суби и Файери-Кросс, где Китай установил новые антенные решетки и укрепил старые. Согласно документу, такие усовершенствования «подчеркивают тот факт, что основная функция китайских баз – обеспечивать беспрецедентное разведывательное наблюдение и рекогносцировку в Южно-Китайском море». Они требуются для поддержки операций береговой охраны и военно-морского флота, а также чтобы «препятствовать использованию электромагнитного спектра другими сторонами в случае конфликта».