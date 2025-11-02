Филиппины заключили военное соглашение с Канадой

В октябре стало известно, что ВМС США с помощью удара реактивной артиллерией HIMARS хотят «показать силу» в Южно-Китайском море. По данным CBS, пока неясно, какой из объектов станет целью удара, однако США хотят таким образом «противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин».