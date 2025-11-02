Газета
Филиппины заключили военное соглашение с Канадой

Ведомости

Филиппины заключили с Канадой военное соглашение для сдерживания Китая, передает Bloomberg. 

Документ стал очередным военным соглашением Филиппин в рамках формирования коалиции союзников для «сдерживания китайской агрессии» в Южно-Китайском море, отмечает агентство. Канада же заключила подобные договоренности со страной Индо-Тихоокеанского региона впервые, отметил министр обороны Филиппин Хильберто Теодоро-младший. Глава минобороны Канады Дэвид Макгинти также заявил, что в рамках соглашения страны проведут совместные боевые учения.

Канада также рассчитывает принять участие в ежегодных военных учениях Филиппин и США, добавил канадский министр. По данным Bloomberg, Манила ранее заключила аналогичные соглашения с Японией и Новой Зеландией и рассматривает возможность заключения соглашений с Францией и Великобританией.

Филиппины и Китай расходятся во мнениях относительно территориальных претензий в Южно-Китайском море. Филиппины ранее обвинили китайское судно в преднамеренном таране правительственного судна. Пекин заявил, что выдворил корабли, вошедшие в воды вблизи островов Спратли, напоминает агентство.

В октябре стало известно, что ВМС США с помощью удара реактивной артиллерией HIMARS хотят «показать силу» в Южно-Китайском море. По данным CBS, пока неясно, какой из объектов станет целью удара, однако США хотят таким образом «противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин».

