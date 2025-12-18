Эксперты обсудили радикализацию молодежи после нападения в подмосковной школе

Эксперты обсудили радикализацию молодежи после нападения в подмосковной школеИз-за трагедии в Одинцове общественники призывают больше работать с деструктивным влиянием на подростков
В контексте радикального национализма необходимо уделять особое внимание инцидентам с нападениями несовершеннолетних, поскольку такое поведение помимо «значительной социальной опасности» говорит об уязвимости молодежи «перед лицом деструктивного воздействия, активно осуществляемого посредством цифровых ресурсов», в том числе со стороны запрещенных организаций и сетевых экстремистских и террористических структур. Об этом заявил на презентации тематического доклада член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Брод.
16 декабря в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области подросток напал на учащихся Успенской общеобразовательной школы. Он распылил перцовый баллончик на охранника, ударил его ножом, а затем убил 10-летнего школьника. Нападавшего задержали, им оказался 15-летний учащийся этой же школы, сообщал СК РФ. ГСУ Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по статьям убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
На кадрах, снятых девятиклассником до нападения на школу, заметна символика ультраправых организаций, а на его шлеме присутствуют антисемитские надписи. Telegram-каналы также опубликовали фотографию нападавшего, которую он сделал после убийства ученика. На его футболке видна надпись No Lives Matter («Ничьи жизни не имеют значения»).
Брод назвал ситуацию в Подмосковье «вопиющим инцидентом». «Он написал некий манифест, где разделил людей на полноценных и неполноценных по признакам национальности. На его каске мы видим откровенно радикальные неонацистские призывы», – отметил он. Брод отметил, что трагедия в Одинцове – это не единственный случай проявления радикализма среди молодежи: например, 10 января 2025 г. в подмосковном Раменском группа подростков сожгла два восточных придорожных кафе «Халяль» и «Самарканд», в Оренбурге в январе учащиеся 8-х и 9-х классов напали на иностранных студентов, а в Перми в марте подростки подожгли деревянный дом, называя его на видео «цыганским».
Кроме того, в различных регионах (например, в Москве) фиксируется также рост нападений на курьеров служб доставки, обратил внимание Брод.
В Москве сосредоточена четверть всех иностранцев, которые находятся в России, а вместе с Подмосковьем – это треть, «а то и больше», отметил председатель комиссии по вопросам миграции совета по делам национальностей при правительстве города Юрий Московский. «Московский регион является крупнейшим мигрантопринимаемым регионом нашей страны», – пояснил он.
Для недопущения радикализации уязвимых категорий, в том числе молодежи, нужно вести своевременный мониторинг, оперативную оценку рисков и точную квалификацию таких случаев, сказал Брод. При этом он подчеркнул, что в 2025 г. проблема распространения радикального национализма и экстремизма «приобретает особую значимость из-за изменений во внутренней и внешней среде, постоянных попыток со стороны недружественных государств расколоть межнациональное согласие российского общества».
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов согласился с тем, что «экстремизм молодеет». По его словам, необходимо усилить профилактическую работу среди молодежи, развивать цифровую гигиену и обязательно развивать религиозное гражданское просвещение. «Если мы молодежь сегодня упустим, то нам придется ожидать очень много разных проблем. А вот упор как раз-таки на нашу молодежь из-за рубежа и делается», – подчеркнул он.
Молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет чаще остальных участвует в локальных бытовых конфликтах и политических акциях, способствующих росту межэтнической напряженности, сказала руководитель Центра евразийских исследований Южного федерального университета Лариса Хоперская. Так, в Южном федеральном округе наиболее острые социально-экономические проблемы среди молодежи: безработица, низкий уровень доходов, снижение качества образования, конкуренция за социально статусные позиции. Это приводит в том числе к распространению агрессивных идеологий вплоть до создания подпольных ячеек международных террористических организаций, предупредила Хоперская.
Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимир Шаповалов напомнил, что в утвержденной стратегии национальной государственной политики до 2036 г. отмечается необходимость включения в образовательные программы курсов и дисциплин по изучению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей (одна из таких ценностей, согласно указу президента № 809, – единство народов России). В этом же документе декларируется важность формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательного и воспитательного процессов «гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа РФ, воспитание патриотизма».
Для предотвращения таких трагедий требуется комплексная система профилактики, которая будет сочетать позитивное смыслообразование с практическими мерами по защите подростков в цифровой среде, сказала «Ведомостям» психолог, специалист психологической платформы Alter, преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина.
Во-первых, через просветительские программы, развивающие и критическое мышление, и медиаграмотность, нужно заполнить ценностный вакуум, в который проникают радикализм, национализм и другие деструктивные течения, говорит она. Во-вторых, нужно создавать для молодежи легальные сообщества, где они могут получать признание, – спортивные, волонтерские, творческие и другие организации и проекты, дающие подросткам чувство принадлежности и значимости без обращения к ненависти.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратил внимание на то, что необходимо пересматривать вопрос ограничений и ответственности за распространение информации о мотивах нападавшего и деталей его личности. «Эти дни показали, что задача многих медиа – не разобраться, а получить виральность контента и хайп», – сказал «Ведомостям» депутат.