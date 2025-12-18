Эксперты обсудили радикализацию молодежи после нападения в подмосковной школе

Брод назвал ситуацию в Подмосковье «вопиющим инцидентом». «Он написал некий манифест, где разделил людей на полноценных и неполноценных по признакам национальности. На его каске мы видим откровенно радикальные неонацистские призывы», – отметил он. Брод отметил, что трагедия в Одинцове – это не единственный случай проявления радикализма среди молодежи: например, 10 января 2025 г. в подмосковном Раменском группа подростков сожгла два восточных придорожных кафе «Халяль» и «Самарканд», в Оренбурге в январе учащиеся 8-х и 9-х классов напали на иностранных студентов, а в Перми в марте подростки подожгли деревянный дом, называя его на видео «цыганским».