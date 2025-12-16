Напавший на школьников в Одинцове подросток признал вину

Нападение произошло утром 16 декабря. В результате погиб один из учеников школы, также ранен охранник. Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме.