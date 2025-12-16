Напавший на школьников в Одинцове подросток признал вину
15-летний ученик девятого класса, напавший на школьников с ножом в подмосковном поселке Горки-2 (входит в Одинцово), признал вину в содеянном. Об этом ТАСС сообщила представитель областного Следственного комитета (СК) РФ Ольга Врадий.
По ее словам, сейчас школьника допрашивают.
Нападение произошло утром 16 декабря. В результате погиб один из учеников школы, также ранен охранник. Нападавший подросток мог придерживаться националистических взглядов. На фотографиях, сделанных им перед атакой на школу, видна символика ультраправых движений, а также антисемитские надписи на шлеме.
Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье за убийство ребенка предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.