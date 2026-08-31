Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,874-0,21%VEON-RX58,9+0,68%ARSA6,33+0,32%IMOEX2 129,13+0,67%RTSI783,55+0,67%RGBI113,61+0,17%RGBITR771,27+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: объем наличных денег в обращении будет расти

Максим Цуланов

В России будет постепенно увеличиваться объем наличных денег в обращении в 2026–2029 гг. Это следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России.

«Рост объема наличных денег – это естественный процесс. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе», – говорится в документе.

Доля наличных денег сейчас составляет около 15%, но в 2021 г. назад она была около 20%. Таким образом, считают в ЦБ, небольшой рост доли наличных в этому году «никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение».

В июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд руб. (+43%). За пять месяцев 2026 г. он вырос на 1,90 трлн руб.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» также говорил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный.

Читайте также:ЦБ предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для МФО
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте