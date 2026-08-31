ЦБ: объем наличных денег в обращении будет расти
В России будет постепенно увеличиваться объем наличных денег в обращении в 2026–2029 гг. Это следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России.
«Рост объема наличных денег – это естественный процесс. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе. При этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе», – говорится в документе.
Доля наличных денег сейчас составляет около 15%, но в 2021 г. назад она была около 20%. Таким образом, считают в ЦБ, небольшой рост доли наличных в этому году «никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение».
В июле объем наличных денег в обращении вырос на 643,4 млрд руб. (+43%). За пять месяцев 2026 г. он вырос на 1,90 трлн руб.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» также говорил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный.