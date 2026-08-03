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Объем наличных в обращении в июле вырос до 21,28 трлн рублей

Ведомости

Объем наличных денег в обращении в июле вырос на 468 млрд руб., или на 2,25% в сравнении с июнем, и составил 21,28 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Из этой суммы 21,15 трлн руб. в банкнотах, а остальные 131,5 млрд руб. – в монетах. В обращении находится 9,72 млрд купюр и 74,14 млрд монет. Из всех банкнот 39% номиналом 5000 руб., 16% – 100 руб., 13% – 1000 руб.

В сравнении с январем сумма наличных в обращении в июле выросла на 1,62 трлн руб., или на 8,2%.

11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» рассказал, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г.

Комментируя связь растущего объема наличных денег с уходом бизнеса в тень, Заботкин признал, что такие деньги частично обслуживают и теневой сектор. Однако увеличение агрегатора M0 является скорее не причиной, а следствием развития теневой экономики, добавил зампред ЦБ.

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