Объем наличных в обращении в июле вырос до 21,28 трлн рублей
Объем наличных денег в обращении в июле вырос на 468 млрд руб., или на 2,25% в сравнении с июнем, и составил 21,28 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Из этой суммы 21,15 трлн руб. в банкнотах, а остальные 131,5 млрд руб. – в монетах. В обращении находится 9,72 млрд купюр и 74,14 млрд монет. Из всех банкнот 39% номиналом 5000 руб., 16% – 100 руб., 13% – 1000 руб.
В сравнении с январем сумма наличных в обращении в июле выросла на 1,62 трлн руб., или на 8,2%.
11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» рассказал, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г.
Комментируя связь растущего объема наличных денег с уходом бизнеса в тень, Заботкин признал, что такие деньги частично обслуживают и теневой сектор. Однако увеличение агрегатора M0 является скорее не причиной, а следствием развития теневой экономики, добавил зампред ЦБ.