Объем наличных в обращении в июле вырос до 21,28 трлн рублей

11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» рассказал, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г.