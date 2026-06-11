В ЦБ объяснили причины роста наличных в обращении

В ЦБ объяснили причины роста наличных в обращенииЭто может быть связано как с перебоями с интернетом, так и с рисками теневого оборота
Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный, заявил в интервью «Ведомостям» зампред ЦБ Алексей Заботкин. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г. «Доля наличных в денежной массе выросла незначительно – год назад показатель M0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, а сейчас – около 14,4%», – подчеркнул он. Этот показатель по прежнему ниже, чем уровни конца 2024 г. Таким образом, перелома тренда не произошло.
По данным ЦБ, объем наличных в обращении на 1 июня 2026 г. составил 19,4 трлн руб. За месяц показатель увеличился на 381,2 млрд руб., или на 2% (в апреле – на 3,3%). Рост в годовом выражении составил 17,5% (максимум с 1 октября 2023 г.) после 14,9% за апрель.