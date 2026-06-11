В ЦБ объяснили причины роста наличных в обращении

Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный, заявил в интервью «Ведомостям» зампред ЦБ Алексей Заботкин. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г. «Доля наличных в денежной массе выросла незначительно – год назад показатель M0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, а сейчас – около 14,4%», – подчеркнул он. Этот показатель по прежнему ниже, чем уровни конца 2024 г. Таким образом, перелома тренда не произошло.