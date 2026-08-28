ЦБ предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для МФО
Банк России предложил в два раза увеличить максимальную сумму, которую микрофинансовые организации (МФО) могут выдавать наличными по одному договору займа, – с 50 000 до 100 000 руб. Это следует из размещенного проекта указания регулятора.
Для ломбардов лимит наличных по одному договору предлагается повысить до 200 000 руб. Кроме того, ЦБ намерен увеличить предельный объем выдачи займов наличными в течение одного дня с 1 млн до 2 млн руб.
Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы не более 50 000 руб. по одному договору займа. Общая сумма таких операций для организации или ее обособленного подразделения ограничена 1 млн руб. в день.
Документом также предлагается повысить лимит выдачи наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных КПК с 300 000 до 1 млн руб., а ежедневный лимит – с 2 млн до 4 млн руб.
25 августа сообщалось, что российский рынок микрофинансирования начал сокращаться на фоне регуляторных ограничений. По данным СРО «Мир», совокупный портфель займов по итогам II квартала уменьшился на 0,7% относительно предыдущего квартала – до 542,2 млрд руб. Основное снижение пришлось на офлайн-сегмент. Его портфель сократился на 5,4% за квартал и на 18% за год – до 123,8 млрд руб.