ЦБ предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для МФО

25 августа сообщалось, что российский рынок микрофинансирования начал сокращаться на фоне регуляторных ограничений. По данным СРО «Мир», совокупный портфель займов по итогам II квартала уменьшился на 0,7% относительно предыдущего квартала – до 542,2 млрд руб. Основное снижение пришлось на офлайн-сегмент. Его портфель сократился на 5,4% за квартал и на 18% за год – до 123,8 млрд руб.