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МИД Италии попросил включить в переговоры по Украине Рим и Варшаву

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому привлекать к переговорам не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу. Об этом пишет ANSA.

«Европа может сделать многое, но я считаю, что и Зеленский не должен смотреть на отдельные европейские государства, а на все государства Европейского союза. Инициативы маленькими группками не нужны», – заявил Таяни.

По его словам, Рим продолжит продолжим помогать Киеву, «не отправляя наших людей».

5 сентября спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Спустя день они провели переговоры с Зеленским в Киеве. По словам Уиткоффа, к делегации США в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами». Спецпосланник президента США отметил, что «был достигнут существенный прогресс, включая согласование графика дополнительных трехсторонних переговоров».

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