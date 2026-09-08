К делегации США в Киеве присоединились представители Лондона, Парижа и Берлина

5 сентября Уиткофф и зять президента США Джаред кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. 6 сентября американские переговорщики провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Во время разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Berliner Zeitung обратила внимание, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и роста проблем Зеленского.