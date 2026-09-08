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К делегации США в Киеве присоединились представители Лондона, Парижа и Берлина

Инна Шульгина

К делегации США в Киеве присоединились советники по нацбезопасности Великобритании, Германии и Франции «для совместной работы над дальнейшими шагами». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Был достигнут существенный прогресс, включая согласование графика дополнительных трехсторонних переговоров», – написал он в X.

По словам Уиткоффа, президент США Дональд Трамп «прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и работать над установлением прочного и долгосрочного мира».

5 сентября Уиткофф и зять президента США Джаред кушнер встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. 6 сентября американские переговорщики провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Во время разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Berliner Zeitung обратила внимание, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и роста проблем Зеленского.

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