Кремль: планы Киева по терактам должны тревожить Европу

«Это очевидный факт. Это так же, как Германия перестала контролировать: Украина взрывает “Северный поток”. И здесь так же. Таких примеров очень много, это не первый пример. По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах», – сказал он.