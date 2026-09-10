Кремль: планы Киева по терактам должны тревожить Европу
Европа перестает контролировать действия Киева, и это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной подготовке теракта против британского посла в Москве.
«Это очевидный факт. Это так же, как Германия перестала контролировать: Украина взрывает “Северный поток”. И здесь так же. Таких примеров очень много, это не первый пример. По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах», – сказал он.
10 сентября ФСБ России сообщила, что Украина планировала теракты против посла Британии в Москве. Задержан 45-летний россиянин из охраны посольства, который оказался агентом СБУ. По версии российской спецслужбы, Киев планировал использовать данные от агента для диверсий и терактов против посла и дипломатов Британии в Москве.
Таким образом Украина намеревалась втянуть королевство в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения. Утверждается, что задержанный собирал данные о британском посольстве по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко.