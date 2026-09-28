Путин и Памфилова обсудили итоги выборов

Памфилова также рассказала об организации голосования военнослужащих в зоне боевых действий. По ее словам, избирательные комиссии там формировались в том числе из самих военнослужащих, а ЦИК стремился организовать процесс таким образом, чтобы голосование не создавало для них дополнительной опасности.