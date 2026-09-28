Путин и Памфилова обсудили итоги выборов

Путин и Памфилова обсудили итоги выборовГлава ЦИК рассказала президенту о кибератаках и угрозах со стороны Запада
- Явка и итоги выборов
- Участники спецоперации на выборах
- Безопасность и угрозы
- Международные наблюдатели
- Новые технологии
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, которая доложила ему об итогах выборов в Госдуму 2026 г. Глава ЦИК рассказала о явке, избранных участниках спецоперации, обеспечении безопасности голосования, кибератаках и иностранных наблюдателях.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Путин по итогам доклада заявил, что голосование было организовано «на самом высоком уровне с точки зрения права», а его результаты подтвердили легитимность органов власти.
Подробнее о встрече Путина и Памфиловой – в материале «Ведомостей».
Явка и итоги выборов
Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%, сообщила Памфилова. По ее словам, это максимальный показатель за три последних избирательных цикла с 2016 г.
Новый состав Госдумы, по словам главы ЦИК, обновился примерно наполовину, а средний возраст депутатов снизился на четыре года.
В парламент прошли представители пяти партий – «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Кроме того, мандаты получили представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.
Памфилова также обратила внимание на минимальную долю отказов в регистрации кандидатов. По ее данным, она составила 0,93%, что, по ее словам, является рекордно низким показателем.
Она отметила, что впервые с 2003 г. при подведении итогов не было ни одного особого мнения членов ЦИК, представляющих парламентские партии, включая КПРФ. Памфилова назвала это одним из свидетельств «высочайшего уровня легитимности» выборов.
Участники спецоперации на выборах
Одной из особенностей нового состава Госдумы Памфилова назвала избрание 46 участников и ветеранов военной операции.
На выборах всех уровней мандаты получили в общей сложности 655 участников военной операции. Из них 573 были избраны от «Единой России», 14 – от КПРФ, 11 – от ЛДПР, девять – от «Справедливой России» и пять – от «Новых людей».
Памфилова также рассказала об организации голосования военнослужащих в зоне боевых действий. По ее словам, избирательные комиссии там формировались в том числе из самих военнослужащих, а ЦИК стремился организовать процесс таким образом, чтобы голосование не создавало для них дополнительной опасности.
Безопасность и угрозы
Главным приоритетом избирательной кампании было обеспечение безопасности, заявила Памфилова. По ее словам, для этого ЦИК взаимодействовал с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами. Впервые в каждой участковой комиссии работали специалисты, отвечавшие за противопожарную безопасность, эвакуацию, предотвращение диверсий и других угроз.
Глава ЦИК также сообщила о психологическом давлении на сотрудников избирательных комиссий. По ее словам, было зафиксировано 33 случая адресных угроз, в том числе в отношении детей и других родственников работников комиссий.
Путин, в свою очередь, заявил, что организаторам выборов приходилось преодолевать сложности, «создаваемые из-за рубежа». Президент поблагодарил сотрудников избирательной системы за работу.
За всю избирательную кампанию ЦИК зафиксировал 28 млн потенциально опасных воздействий на свои цифровые ресурсы, также рассказала Памфилова.
Непосредственно в дни голосования было выявлено более 14,7 млн серьезных киберугроз. Общая продолжительность целевых DDoS-атак на ресурсы Центризбиркома составила 468 минут. По словам Памфиловой, это «на порядок больше», чем во время президентской кампании.
Глава ЦИК также заявила о попытках убедить избирателей портить бюллетени. По ее данным, доля недействительных бюллетеней на зарубежных участках в итоге составила менее 2,5%, а внутри России – 1,36%.
Международные наблюдатели
На выборы в Россию прибыло «беспрецедентное количество» международных наблюдателей и экспертов, заявила Памфилова. По словам главы ЦИК, наблюдатели приехали со всех континентов, в том числе не менее чем из 22 европейских государств. Среди стран она назвала США, Австралию, Южную Корею, Великобританию, Германию, Францию, Норвегию, Испанию, Сербию, Грузию и Румынию.
Впервые международное наблюдение было организовано и на зарубежных избирательных участках. Наблюдатели следили за голосованием в 20 странах. Всего российские дипломаты организовали 333 участка в 152 государствах, сообщила Памфилова.
Новые технологии
В Ненецком автономном округе впервые испытали дистанционное электронное голосование с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку, рассказала глава ЦИК.
Кроме того, беспилотники использовали для доставки избирательной документации в шести регионах – Карелии, Красноярском и Приморском краях, Архангельской, Кемеровской и Сахалинской областях. По словам Памфиловой, использование беспилотных систем позволило сократить финансовые, временные и человеческие затраты.
В работе на избирательных участках также участвовали более 50 000 волонтеров. По словам председателя ЦИК, значительную часть волонтеров и наблюдателей составляли молодые люди.