Какие комитеты получит думская оппозиция

ЛДПР может претендовать на четыре поста: во главе трех комитетов и одной комиссии. Сейчас партийный лидер Леонид Слуцкий возглавляет международный комитет (в новом созыве он отойдет единороссу Петру Толстому), а Алексей Диденко – по региональной политике и местному самоуправлению. Последний не выдвигался в девятый созыв. На его место «Единая Россия» (ЕР) предложила сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирину Гусеву. Также до 2024 г. комитет по спорту возглавлял представитель ЛДПР Дмитрий Свищев. В 2024 г. он уступил свой пост единороссу Олегу Матыцину (бывшему министру спорта), который победил на довыборах в Госдуму и продолжит работу. Свищев, скорее всего, возглавит комиссию по ЖКХ, которую возглавляла представитель СР Галина Хованская (в новый созыв она не прошла впервые за много лет), говорят собеседники «Ведомостей» в Госдуме.