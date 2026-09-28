Какие комитеты получит думская оппозиция

Какие комитеты получит думская оппозицияПосле выборов будет заключено новое пакетное соглашение
В девятом созыве Госдумы КПРФ, возможно, потеряет один комитет, а партия «Новые люди» (НЛ) – приобретет. У коммунистов может быть четыре или пять комитетов, а у НЛ и «Справедливой России» (СР) – по три, рассказали «Ведомостям» источники в партиях парламентской оппозиции. ЛДПР, вероятно, получит четыре поста – в трех комитетах и в одной комиссии.
В уходящем созыве представители КПРФ возглавляли пять комитетов: по аграрным вопросам (Владимир Кашин), по делам СНГ (Леонид Калашников), по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства (Нина Останина), по собственности, земельным и имущественным отношениям (Сергей Гаврилов), по развитию Дальнего Востока и Арктики (Николай Харитонов). Все руководители переизбрались в 2026 г.
Кашин и Гаврилов точно сохранят свои комитеты, говорит источник, близкий к КПРФ. За Останину и Харитонова пришлось побороться, добавляет он.
Комитет по делам семьи стал инструментом формирования общенациональной повестки, многие хотели его получить, но Останину, скорее всего, «отбили» у оппонентов, уточняет собеседник. Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики тоже вызвал интерес у других партий, но его председатель Харитонов дважды участвовал в выборах президента вместе с главой государства Владимиром Путиным – в 2004 и 2024 гг., напоминает источник. Это, по его словам, сыграло ключевую роль в сохранении поста. Каждый раз в кампании Харитонов занимал 2-е место. В 2004 г. он получил 13,69% (9 514 554 голоса; тогда партия переживала кризис и Геннадий Зюганов впервые не выдвигался сам), а в 2024 г. – 4,31% (3 768 470 голосов; худший результат кандидата КПРФ за всю историю).
Сложнее ситуация у Калашникова. Возможно, он сохранит руководящую позицию, но уже в роли первого заместителя главы комитета, сказали «Ведомостям» два собеседника, близких к КПРФ. «Сокращение численности фракции влечет за собой и сокращение количества комитетов в рамках пакетного соглашения», – отмечает один из них. В восьмом созыве у КПРФ было 57 мандатов, в нынешнем партия получила только 37. Калашников отказался от комментариев. Впрочем, окончательное решение еще не принято, коммунисты продолжают бороться за комитет – есть вероятность, что они его сохранят, отмечает источник.
ЛДПР может претендовать на четыре поста: во главе трех комитетов и одной комиссии. Сейчас партийный лидер Леонид Слуцкий возглавляет международный комитет (в новом созыве он отойдет единороссу Петру Толстому), а Алексей Диденко – по региональной политике и местному самоуправлению. Последний не выдвигался в девятый созыв. На его место «Единая Россия» (ЕР) предложила сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирину Гусеву. Также до 2024 г. комитет по спорту возглавлял представитель ЛДПР Дмитрий Свищев. В 2024 г. он уступил свой пост единороссу Олегу Матыцину (бывшему министру спорта), который победил на довыборах в Госдуму и продолжит работу. Свищев, скорее всего, возглавит комиссию по ЖКХ, которую возглавляла представитель СР Галина Хованская (в новый созыв она не прошла впервые за много лет), говорят собеседники «Ведомостей» в Госдуме.
В восьмом созыве у ЛДПР был комитет по охране здоровья – его возглавлял Сергей Леонов, не избравшийся в Госдуму. Его место может занять первый замруководителя фракции Владимир Сысоев, рассказывают источники.
Еще один комитет, который отошел ЛДПР в 2021 г. по пакетному соглашению, – по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его возглавляет Ярослав Нилов. В 2025 г. его исключили из партии и фракции за критику партийного руководства. В новый созыв Нилов не избирался. Его пост, как писали «Ведомости», может отойти в новом созыве пресс-секретарю Слуцкого Элеоноре Кавшар или другому статусному партийцу. Вероятнее всего, должность достанется Кавшар, говорит собеседник в Госдуме.
Вместо комитета по регполитике партии, скорее всего, предложат комитет по развитию гражданского общества. После назначения Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека его фактически возглавлял первый заместитель Николай Новичков (СР). В девятый созыв он не прошел. По словам собеседников «Ведомостей» в Охотном Ряду, пост руководителя комитета могут предложить Борису Чернышову. Он был вице-спикером от ЛДПР, но сейчас это место отойдет первому заместителю руководителя центрального аппарата партии Марии Воропаевой, говорят источники.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
НЛ увеличили фракцию до 19 человек и рассчитывают на три комитета вместо двух в прошлом созыве, говорит источник, близкий к партии. Обсуждалось присоединение комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП), возглавляемого Александром Деминым, к комитету по экономической политике, но этого не произошло, отмечает он.
Скорее всего, НЛ сохранят комитет по МСП и комитет по туризму, которым руководит Сангаджи Тарбаев, но «не факт», что именно Демин и Тарбаев продолжат ими руководить, отмечает собеседник «Ведомостей». Не исключено, по его словам, что руководящие посты получат впервые избранные депутаты.
Еще один комитет, который, скорее всего, формально достанется НЛ, – по экологии. После того как предыдущий глава Дмитрий Кобылкин возглавит фракцию ЕР, этот пост, вероятно, достанется его соратнице – бывшему вице-губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Елене Пановой, избравшейся от НЛ. О том, что она главный кандидат на должность, уже сообщали «Ведомости».
Наиболее предсказуемая ситуация у СР. Получив самую маленькую фракцию (17 вместо 27 человек), партия не сможет претендовать на увеличение количества комитетов. Но при этом у справороссов в новый созыв прошли все действующие председатели – Анатолий Аксаков (комитет по финансовому рынку), Валерий Гартунг (комитет по защите конкуренции), Сергей Кабышев (комитет по науке). Все они, скорее всего, сохранят посты, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к партии, и источник в Госдуме.
У ЕР будет 20 комитетов, писали ранее «Ведомости». Вручение депутатских мандатов пройдет 29 сентября, а распределение руководящих постов – на первой сессии 30 сентября. До голосования все решения можно считать неокончательными, говорит источник в Охотном Ряду.
В подготовке материала участвовали Юлия Малева и Максим Иванов