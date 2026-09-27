Рекорды Охотного Ряда: кто дольше всего задерживался на своих местах в Госдуме

Рекорды Охотного Ряда: кто дольше всего задерживался на своих местах в Госдуме30 сентября состоится первое заседание нового созыва, «Ведомости» подсчитали, как менялось руководство палаты
30 сентября состоится первое заседание Государственной думы РФ IX созыва. На нем председателем нижней палаты может быть вновь избран единоросс Вячеслав Володин, который занимает этот пост с 2016 г. О том, как менялись структура и руководство парламента, – в графиках «Ведомостей».
Первые в современной России выборы в Госдуму состоялись 12 декабря 1993 г. после конституционного кризиса – противостояния президента Бориса Ельцина и Съезда народных депутатов, кульминацией которого явился обстрел Белого дома. Его результатом стали демонтаж остатков советской системы управления и принятие новой Конституции.
Первая Госдума избиралась сроком всего на два года, второй, третий, четвертый и пятый созывы – на четыре года, а начиная с шестого нижняя палата заседает по пять лет. За время существования Госдумы депутаты приняли 12 370 законов, из них 2980 – в восьмой созыв, что является рекордом.
По итогам выборов 18–20 сентября «Единая Россия» в шестой раз получила большинство мест в Госдуме (причем в пятый – конституционное). В новом созыве у партии власти будет 349 мандатов – рекорд за всю историю.
На заседании 30 сентября будет избран председатель Госдумы. Им вновь может стать Вячеслав Володин («Единая Россия»), возглавлявший палату в VII и VIII созывах. Прежде никто не занимал кресло спикера больше двух сроков. Самое продолжительное время на посту – 10 лет – у Володина.
Председателем I созыва был представитель Аграрной партии России Иван Рыбкин, он руководил палатой 2 года. Он же стал самым молодым спикером на момент избрания – 47 лет и 3 месяца.
Во II и III созывах спикером был коммунист Геннадий Селезнев (7 лет и 11 месяцев на посту), в IV и V – председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов (8 лет), в VI созыве – его однопартиец Сергей Нарышкин (4 года и 9 месяцев).
В прошлом созыве у спикера Госдумы было рекордное число заместителей – 11. Начиная с 2011 г. у председателя по два первых заместителя – от правящей партии и крупнейшей оппозиционной фракции. Последние три созыва эти должности занимали депутаты от ЕР и КПРФ Александр Жуков и Иван Мельников.
В общей сложности в первые восемь созывов вице-спикерами становились 53 депутата, из них восемь – первыми вице-спикерами.
Женщины за все время составили 13,6% от депутатского корпуса, но почти 23% – от числа заместителей председателя. Пост первого вице-спикера в III–IV созывах занимала единоросс Любовь Слиска. В IX созыве на него рассматривается Ирина Яровая.
Заместителями председателя нижней палаты становятся преимущественно опытные парламентарии – в среднем у них по четыре отработанных срока (у первых вице-спикеров – по 5,4). В целом для депутатского корпуса современной России этот показатель составляет лишь 1,7.
Чаще прочих вице-спикерами становились единороссы Александр Жуков (IV, VI, VII и VIII созывы, все четыре раза занимал пост первого зампреда) и Артур Чилингаров (I, II, III и IV), а также коммунист Иван Мельников (занимал пост вице-спикера в V созыве и первого зампреда – в VI, VII и VIII). У всех троих при этом по семь отработанных в нижней палате сроков (Чилингаров скончался в 2024 г.). По общему же времени на посту первенство – почти 19 лет – принадлежит Мельникову.
Четверо депутатов трижды становились вице-спикерами: скончавшийся в 2022 г. лидер ЛДПР Владимир Жириновский, единороссы Олег Морозов (он, как и Жириновский, избирался во все восемь созывов ГД), Любовь Слиска и Сергей Неверов. Еще 11 человек дважды были заместителями председателя, включая Володина (в IV и V созывах).
Ключевым звеном законотворческого процесса Госдумы являются думские комитеты. По традиции они распределяются в рамках так называемого пакетного соглашения между фракциями. Примерно половина уходит «Единой России» вне зависимости от числа полученных ею мандатов. Остальные делятся между оппозиционными фракциями в зависимости от их размеров. В VIII созыве у «Единой России» было 17 комитетов, у КПРФ – 5, у «Справедливой России» и ЛДПР – по 4, у «Новых людей» – 2.
Общее же число комитетов менялось от созыва к созыву. Связано это, как правило, с упразднением отдельных комитетов и передачей их функций другим, либо же, наоборот, – с появлением новых (в VIII созыве, появились, например, комитеты по туризму и МСП), либо же объединением двух и более структур.
В V и VIII созывах их было 32 – максимум за все время. Минимальное число комитетов – 23 – было в самый первый созыв, а 26 – в VII.
Абсолютным рекордсменом во главе думского комитета является единоросс Павел Крашенинников – он был председателем комитета по государственному строительству и законодательству все шесть своих сроков (в III созыве это был комитет по законодательству, а в IV-VI – комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству).
Никто из депутатов не возглавлял думский комитет четыре или пять раз, но зато сразу 12 человек делали это по три раза. Среди них семеро представителей «Единой России» (Андрей Макаров, Владимир Плигин, Евгений Москвичев, Андрей Исаев, Виктор Плескачевский и Валентина Пивненко), трое коммунистов (Владимир Кашин, Сергей Гаврилов и Николай Харитонов), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат от фракции Ярослав Нилов, а также один эсер – Анатолий Аксаков.
По предварительным данным, в новом созыве будет 34 комитета, из которых 20 возглавят представители ЕР. Комитет по госстроительству разделят на два – по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству (его главой останется Крашенинников) и по уголовному и административному законодательству (возглавит бывший руководитель Росимущества Юрий Петров). Также появится новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту под началом главы центрального исполкома ЕР Александра Сидякина.