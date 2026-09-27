Рекорды Охотного Ряда: кто дольше всего задерживался на своих местах в Госдуме

Чаще прочих вице-спикерами становились единороссы Александр Жуков (IV, VI, VII и VIII созывы, все четыре раза занимал пост первого зампреда) и Артур Чилингаров (I, II, III и IV), а также коммунист Иван Мельников (занимал пост вице-спикера в V созыве и первого зампреда – в VI, VII и VIII). У всех троих при этом по семь отработанных в нижней палате сроков (Чилингаров скончался в 2024 г.). По общему же времени на посту первенство – почти 19 лет – принадлежит Мельникову.