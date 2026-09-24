«Единая Россия» выдвинула Володина на должность председателя Госдумы

В 2016 г. Путин предложил избрать Володина спикером Госдумы, и «Единая Россия» поддержала его кандидатуру. В марте 2026 г. источники «Ведомостей» сообщали, что Владимир Васильев может перейти на должность вице-спикера в следующем созыве. В июле 2026 г. Володин был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному округу №164. На выборах, которые прошли 18 – 20 сентября, его поддержали 83,87% избирателей.