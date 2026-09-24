«Единая Россия» выдвинула Володина на должность председателя Госдумы

«Единая Россия» выдвинула Володина на должность председателя ГосдумыПервым заместителем спикера предложена Яровая
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы. Президент Владимир Путин поддержал это предложение.
«Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслав Викторовича в этом качестве», – сказал Медведев.
На должность первого заместителя председателя Госдумы предложена Ирина Яровая. В список заместителей вошли Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.
В 2016 г. Путин предложил избрать Володина спикером Госдумы, и «Единая Россия» поддержала его кандидатуру. В марте 2026 г. источники «Ведомостей» сообщали, что Владимир Васильев может перейти на должность вице-спикера в следующем созыве. В июле 2026 г. Володин был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному округу №164. На выборах, которые прошли 18 – 20 сентября, его поддержали 83,87% избирателей.