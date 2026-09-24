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«Единая Россия» выдвинула Володина на должность председателя Госдумы

Первым заместителем спикера предложена Яровая
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Госдумы. Президент Владимир Путин поддержал это предложение.

«Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение, предлагаю выдвинуть Вячеслав Викторовича в этом качестве», – сказал Медведев.

На должность первого заместителя председателя Госдумы предложена Ирина Яровая. В список заместителей вошли Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Виталий Савельев.

В 2016 г. Путин предложил избрать Володина спикером Госдумы, и «Единая Россия» поддержала его кандидатуру. В марте 2026 г. источники «Ведомостей» сообщали, что Владимир Васильев может перейти на должность вице-спикера в следующем созыве. В июле 2026 г. Володин был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Саратовскому одномандатному округу №164. На выборах, которые прошли 18 – 20 сентября, его поддержали 83,87% избирателей.

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