Володин лидирует по округу в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин лидирует на выборах в девятый созыв в одномандатном округе № 164 в Саратовской области, следует из данных ЦИК России.
По результатам обработки 80,37% протоколов, его поддержали 83,87% избирателей.
На втором месте находится кандидат от КПРФ Денис Буланов, набирающий 9,46% голосов. Кандидат от ЛДПР Никита Григорьевский получил 2,89%.
После обработки 59,5% протоколов у Володина было 85,03% голосов.
После обработки 90,43% протоколов участковых избирательных комиссий партия «Единая Россия» получает 57,86% голосов по партийному списку на выборах депутатов Госдумы. Партия КПРФ набирает 13,84%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 7,94%, «Справедливая Россия» – 4,95%.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.