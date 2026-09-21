ЦИК обработал более 90% протоколов на выборах в Госдуму

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.