ЦИК обработал более 90% протоколов на выборах в Госдуму
После обработки 90,43% протоколов участковых избирательных комиссий партия «Единая Россия» получает 57,86% голосов по партийному списку на выборах депутатов Госдумы девятого созыва., свидетельствуют данные ЦИК России.
Партия КПРФ набирает 13,84%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 7,94%.
«Справедливая Россия» пока не преодолевает необходимый для прохождения по партийным спискам порог. Партия набирает 4,95%.
У Партии пенсионеров набралось 2,04% голосов, «Зеленых» – 1,13%, «Коммунистов России» – 0,86%, «Родины» – 0,72%, Партии прямой демократии – 0,34%.
После обработки 82,19% протоколов «Единая Россия» набрала 57,76% голосов, КПРФ – 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%. Партия пенсионеров получила 2,12%, «Зеленые» -1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Прошли также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Лидер Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат интенсивную совместную работу для дальнейшего развития стратегического партнерства.