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«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82% протоколов

Инна Шульгина

После обработки 82,19% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» набирает 57,76% голосов по партийному списку на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

КПРФ набирает 13,89%, ЛДПР – 8,77%, «Новые люди» – 7,97%, «Справедливая Россия» – 4,99%. Партия пенсионеров получает 2,12%, «Зеленые» -1,12%, «Коммунисты России» – 0,87%, «Родина» – 0,72%, Результат Партии прямой демократии пока составляет 0,34%.

После обработки 67,12% протоколов «ЕР» набирала 57,6%.

С 18 по 20 сентября в России состоялись выборы депутатов Госдумы IX созыва. Одновременно в единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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