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После обработки 67,12% протоколов «Единая Россия» набирает 57,60%

Дарья Снегова

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования по федеральному округу на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва после обработки 67,12% протоколов участковых избирательных комиссий.

Лидирует «Единая Россия» с результатом 23 410 009 голосов, что составляет 57,60%. На втором месте КПРФ – 5 671 532 голоса (13,95%), на третьем ЛДПР – 3 528 628 голосов (8,68%).

Далее следуют «Новые люди» с 3 225 849 голосами (7,94%), «Справедливая Россия» – 2 056 397 голосов (5,06%), Партия пенсионеров – 903 393 голоса (2,22%), РЭП «Зеленые» – 456 718 голосов (1,12%), Коммунисты России – 363 649 голосов (0,89%), «Родина» – 299 645 голосов (0,74%) и Партия прямой демократии – 134 077 голосов (0,33%).

С 18 по 20 сентября в России в трехдневном формате проходили выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Одновременно в единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Помимо федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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