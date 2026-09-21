Делимханов, Володин, Гордеев и еще три кандидата набирают больше 80% голосов

Делимханов, Володин, Гордеев и еще три кандидата набирают больше 80% голосовТакие предварительные итого голосования обнародовал ЦИК
Среди всех кандидатов в одномандатных округах больше 80% голосов набирают только шесть человек, следует из предварительных данных Центризбиркома.
Это, в частности, Адам Делимханов в Чеченском округе с 95,52% после обработки 30,31% протоколов, Хизри Абакаров в Дербентском округе с 89,18% после обработки 91,44% протоколов и Вячеслав Володин в Саратовском округе с 85,03% после обработки 59,50% протоколов.
Также в число лидеров вошли Алексей Гордеев в Павловском округе Воронежской области с 84,90% после обработки 98,94% протоколов, Магомед Валихов в Махачкалинском округе с 82,53% после обработки 94,20% протоколов и Виктор Кидяев в Мордовском округе с 80,13% после обработки 38,98% протоколов.
Остальные кандидаты побеждают с меньшим результатом. Для того, чтобы выиграть в округе достаточно получить больше голосов, чем оппоненты.
С 18 по 20 сентября в России в трехдневном формате проходили выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Помимо федеральной кампании, в восьми регионах проходили прямые выборы глав: в Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.