Делимханов, Володин, Гордеев и еще три кандидата набирают больше 80% голосов

С 18 по 20 сентября в России в трехдневном формате проходили выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Помимо федеральной кампании, в восьми регионах проходили прямые выборы глав: в Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы десяти региональных столиц.