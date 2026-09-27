Миронов объяснил исторически низкий результат эсеров на выборах

Еще одним фактором стала неявка части сторонников партии, считает Миронов. «Это те, кто, наоборот, впал в неверие в то, что в этих условиях на власть можно как-то повлиять», – заявил он. Политик также признал, что в ходе кампании у эсеров были «сбои и ошибки», и анонсировал организационные и кадровые решения по ее итогам.