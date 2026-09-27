Миронов объяснил исторически низкий результат эсеров на выборах
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил исторически низкий результат партии на выборах в Госдуму консолидацией избирателей вокруг власти, активностью конкурентов и неявкой части сторонников эсеров. Об этом он заявил в письменном ответе на вопросы РБК.
Одной из причин результата Миронов назвал объединение избирателей вокруг власти «в условиях СВО, перед лицом внешних угроз». Кроме того, по его словам, на итоги повлияли «очень активные и дорогостоящие кампании» конкурентов, в частности «Новых людей» и ЛДПР.
Еще одним фактором стала неявка части сторонников партии, считает Миронов. «Это те, кто, наоборот, впал в неверие в то, что в этих условиях на власть можно как-то повлиять», – заявил он. Политик также признал, что в ходе кампании у эсеров были «сбои и ошибки», и анонсировал организационные и кадровые решения по ее итогам.
Миронов также сообщил РБК, что после полученной в августе травмы «фактически уже давно приступил к работе», но пока руководит партией и фракцией по видеосвязи. 28 сентября он намерен провести первое в новом созыве заседание фракции и президиума Центрального совета партии.
26 сентября в «Справедливой России» назвали имена депутатов, которые войдут в состав фракции Госдумы IX созыва.
Фракцию возглавит председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Во фракцию войдут действующие депутаты ГД Александр Бабаков, Марина Ким, Анатолий Аксаков, Валерий Гартунг, Александр Воробьев, Анатолий Грешневиков, Александр Аксененко, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Сергей Кабышев, Андрей Кузнецов и Василий Швецов.
Впервые станут депутатами Госдумы бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов, писатель и публицист Николай Стариков, председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Башкирии Константин Шагимуратов и командир подшефного партии гвардейского мотострелкового полка 1429 Минобороны Олег Чернышов.
Выборы депутатов Госдумы проходили с 18 по 20 сентября. 25 сентября ЦИК утвердил итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.