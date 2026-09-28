Сколько ветеранов спецоперации избрались депутатами Госдумы

Одни ветераны будут работать в комитетах, где их опыт востребован для укрепления обороноспособности и безопасности, а другие – в любом комитете, где они смогут применить себя в соответствии с интересами, желаниями, знаниями, умениями, навыками, говорит политолог Константин Калачев. От власти есть установка «не запирать» депутатов-военных в узком поле темы поддержки ветеранов, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, при распределении избранных депутатов по комитетам «будут исходить из профессионального бэкграунда».