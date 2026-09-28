Сколько ветеранов спецоперации избрались депутатами Госдумы

Сколько ветеранов спецоперации избрались депутатами ГосдумыБольше всего мандатов получили кандидаты от «Единой России»
Ветераны специальной военной операции, участвовавшие в выборах Госдумы IX созыва от «Единой России» (ЕР), получили от 41 (данные Центризбиркома; ЦИК) до 51 (подсчеты «Ведомостей») депутатского мандата. Около 30 военнослужащих были избраны в нижнюю палату парламента по списку и 22 – по одномандатным округам. Подсчеты отличаются, так как ЦИК считает всех получивших мандаты без учета отказавшихся от них, говорит собеседник в ЕР.
Будущая фракция ЕР в новой Думе будет самой многочисленной не только в абсолютном значении (партия получила рекордные 349 мандатов), но и по количеству участников спецоперации. Среди будущих депутатов 20 Героев России, включая одного из лидеров списка – начальника Главного штаба движения «Юнармия» Евгения Головина. ЕР предложила его на пост главы думского комитета по молодежной политике.
Также из известных Героев России от ЕР в Госдуму прошли Людмила Болилая (по списку от Московской области), ставшая первой женщиной – участницей спецоперации, удостоенной этого звания, зампредседателя комиссии при президенте по делам ветеранов Владимир Сайбель (по списку от Новосибирской и Омской областей), бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин, известные депутаты Адам Делимханов (Чеченский одномандатный округ) и Дмитрий Саблин (Новомосковский одномандатный округ) и др.
Во фракции ЛДПР в Думе IX созыва тоже будут участники спецоперации: боевой командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. святого благоверного князя Александра Невского Алексей Верещагин и член правления Союза ветеранов спецоперации «Архангел» Дмитрий Жирков. Они баллотировались в Госдуму по общефедеральной части партсписка либерал-демократов. От «Справедливой России» (СР) по списку в Госдуму был избран командир подшефного партии гвардейского мотострелкового полка 1429 Олег Чернышов.
От КПРФ и «Новых людей» (НЛ) в Госдуму не избрался ни один ветеран спецоперации. Обе партии выдвигали военнослужащих в нижнюю палату парламента.
Еще один ветеран спецоперации – заместитель министра здравоохранения Дагестана Магомед Валихов был избран депутатом Госдумы как самовыдвиженец. Он участвовал в выборах в Махачкалинском одномандатном округе.
Источники «Ведомостей» среди представителей власти отмечали, что появление большого числа депутатов из числа участников спецоперации в том числе организационный вызов. Это представители группы, объединенной по роду деятельности, говорил один из собеседников: на это нельзя закрывать глаза.
Но ранее решили, что нецелесообразно, к примеру, создавать отдельный комитет для ветеранов – предполагается, что они включатся в общую работу Госдумы, говорил другой собеседник «Ведомостей».
Сильными сторонами избранных депутатами военнослужащих являются их четко расписанные роли: каждый боец знает, какую задачу он выполняет, и старается сделать это максимально эффективно, говорит сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев. Он избрался в девятый созыв и стал одним из заместителей руководителя фракции ЕР.
«Бойцы привыкли выполнять задачу, в том числе принимая нестандартные решения. Но задача должна быть выполнена. Результат получается командный, а успех зависит от эффективного взаимодействия с коллегами», – сказал Афанасьев «Ведомостям».
Одни ветераны будут работать в комитетах, где их опыт востребован для укрепления обороноспособности и безопасности, а другие – в любом комитете, где они смогут применить себя в соответствии с интересами, желаниями, знаниями, умениями, навыками, говорит политолог Константин Калачев. От власти есть установка «не запирать» депутатов-военных в узком поле темы поддержки ветеранов, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, при распределении избранных депутатов по комитетам «будут исходить из профессионального бэкграунда».