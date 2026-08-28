Шувалов: операторы БПЛА займут «серьезное место» в технологических корпорациях
Ветераны специальной военной операции, в том числе операторы БПЛА, могут занять «серьезное и достойное место» в российских технологических корпорациях. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
«Ветераны СВО, как об этом говорит [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], должны занять достойное место в системе управления», – сказал Шувалов.
По его словам, при подготовке к форуму эксперты высказывали идеи о трудоустройстве операторов беспилотников и других военнослужащих, которые были вовлечены в современные технологические процессы, в корпорации, развивающие технологическое лидерство.
Шувалов отметил, что ранее эта тема не занимала заметного места в повестке. По его мнению, опыт работы военных «в тяжелейших обстоятельствах» может быть востребован в технологическом секторе экономики.
19 августа Путин заявил, что России необходимо заранее готовиться к трудоустройству участников спецоперации после ее завершения. «Много людей, их трудоустроить нужно, они со здоровыми амбициями придут», – сказал президент, отметив, что работа предстоит серьезная.