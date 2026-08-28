Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX150,83-0,93%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,54+0,18%RGBITR770,04+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шувалов: операторы БПЛА займут «серьезное место» в технологических корпорациях

Антон Потоков

Ветераны специальной военной операции, в том числе операторы БПЛА, могут занять «серьезное и достойное место» в российских технологических корпорациях. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

«Ветераны СВО, как об этом говорит [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин], должны занять достойное место в системе управления», – сказал Шувалов.

По его словам, при подготовке к форуму эксперты высказывали идеи о трудоустройстве операторов беспилотников и других военнослужащих, которые были вовлечены в современные технологические процессы, в корпорации, развивающие технологическое лидерство.

Шувалов отметил, что ранее эта тема не занимала заметного места в повестке. По его мнению, опыт работы военных «в тяжелейших обстоятельствах» может быть востребован в технологическом секторе экономики.

19 августа Путин заявил, что России необходимо заранее готовиться к трудоустройству участников спецоперации после ее завершения. «Много людей, их трудоустроить нужно, они со здоровыми амбициями придут», – сказал президент, отметив, что работа предстоит серьезная.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь