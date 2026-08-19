Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации
России необходимо заранее готовиться к трудоустройству участников спецоперации после ее завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Много людей, их трудоустроить нужно, они со здоровыми амбициями придут», – сказал президент, отметив, что работа предстоит серьезная.
27 июля на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Путин заявил, что Россия добьется поставленных целей в ходе спецоперации. Он также отметил поддержку бойцов со стороны российского общества.
13 августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщала, что политические партии выдвинули на выборы в Госдуму более 180 ветеранов спецоперации.
По данным ЦИК, кандидатов выдвинули девять партий. 110 ветеранов включены в федеральные списки, 76 баллотируются по одномандатным округам, еще 13 участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. Кроме того, один ветеран выдвинут кандидатом на выборах высшего должностного лица субъекта РФ, 534 – на выборах депутатов региональных законодательных органов. Еще 62 ветерана участвуют в выборах в представительные органы городов.