Путин призвал заранее готовиться к трудоустройству бойцов после спецоперации

По данным ЦИК, кандидатов выдвинули девять партий. 110 ветеранов включены в федеральные списки, 76 баллотируются по одномандатным округам, еще 13 участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. Кроме того, один ветеран выдвинут кандидатом на выборах высшего должностного лица субъекта РФ, 534 – на выборах депутатов региональных законодательных органов. Еще 62 ветерана участвуют в выборах в представительные органы городов.