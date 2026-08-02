Головин: ЕР будет расширять меры поддержки участников СВО

По его словам, в планах ЕР – масштабировать уже начатые инициативы и продолжать законодательную работу. Получат развитие и региональные проекты, включая проект по трудоустройству «Работа для СВОих». Как отметил Головин, меры принимаются в ответ на запросы ветеранов и членов их семей. С этой целью партия организует встречи и ведет сбор обращений в регионах.