Головин: ЕР будет расширять меры поддержки участников СВО
Партия «Единая Россия» продолжит работу над улучшением поддержки участников СВО. Об этом газете «Взгляд» заявил Герой России, член высшего совета ЕР, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.
По его словам, в планах ЕР – масштабировать уже начатые инициативы и продолжать законодательную работу. Получат развитие и региональные проекты, включая проект по трудоустройству «Работа для СВОих». Как отметил Головин, меры принимаются в ответ на запросы ветеранов и членов их семей. С этой целью партия организует встречи и ведет сбор обращений в регионах.
Головин указал на необходимость дополнительной проработки ряда направлений. Среди приоритетных задач он назвал адаптацию жилищных условий для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, разработку механизма обмена квартир, организацию профессиональной переподготовки по гражданским специальностям, а также меры поддержки семей, включающие вопросы образования детей и доступа родственников к социальным и медицинским услугам.
Участники СВО должны получать поддержку на каждом этапе возвращения к мирной жизни – начиная с медицинской реабилитации и заканчивая содействием в трудоустройстве, отметил Головин.
Почти 3 млн предложений поступило в новую Народную программу «Единой России». Эти цифры превышают показатель 2021 г. Как сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, Народная программа должна ответить на семь вызовов, включая безопасность страны и поддержку бойцов СВО. ЕР также займется укреплением экономики, социальной сферы и повышением качества жизни в регионах.