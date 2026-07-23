«Единая Россия» получила почти 3 млн предложений в Народную программу

Медведев напомнил, что Народная программа должна отвечать на семь вызовов, которые стоят перед страной. Среди них руководитель партии назвал обеспечение безопасности Отечества и поддержку бойцов спецоперации. Кроме того, «Единая Россия» будет работать над укреплением экономической и развитием социальной сфер. Партия будет способствовать повышению качества и безопасности жизни граждан во всех российских регионах.