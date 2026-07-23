«Единая Россия» получила почти 3 млн предложений в Народную программу
Почти 3 млн предложений поступило в новую Народную программу «Единой России», что превышает показатель 2021 г., сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», – отметил он.
Медведев напомнил, что Народная программа должна отвечать на семь вызовов, которые стоят перед страной. Среди них руководитель партии назвал обеспечение безопасности Отечества и поддержку бойцов спецоперации. Кроме того, «Единая Россия» будет работать над укреплением экономической и развитием социальной сфер. Партия будет способствовать повышению качества и безопасности жизни граждан во всех российских регионах.
28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда ЕР Медведев назвал демографическую ситуацию главным вызовом для страны. По его словам, сохранение и приумножение народа России станет ключевым приоритетом новой Народной программы партии на ближайшие пять лет. Он отметил, что благополучное будущее страны начинается с семьи и детей, а чем больше граждан России, тем сильнее государство.