Медведев назвал демографию главным вызовом для России
Главным вызовом для страны является демографическая ситуация. Об этом на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России» заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, сохранение и приумножение народа России станет ключевым приоритетом новой народной программы партии на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что благополучное будущее страны начинается с семьи и детей, а чем больше граждан России, тем сильнее государство.
В числе других ключевых проблем Медведев назвал неравномерное развитие регионов. Он отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи – доступное жилье, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги. При этом, подчеркнул он, речь идет не только о мегаполисах, но и о селах и отдаленных районах, где предстоит сделать еще очень многое.
В 2025 г. ВЦИОМ выделил четыре демографических сценария в России к 2036 г. Аналитики отметили следующие зарождающиеся тренды, которые могут повлиять на демографию: рост количества женщин фертильного возраста к 2036 г., расширение репродуктивных технологий, увеличение вклада мигрантов в рождаемость, а также усиление ценностно-ориентированной, интеллектуальной и образовательной миграции.