Медведев назвал демографию главным вызовом для России

В числе других ключевых проблем Медведев назвал неравномерное развитие регионов. Он отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи – доступное жилье, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги. При этом, подчеркнул он, речь идет не только о мегаполисах, но и о селах и отдаленных районах, где предстоит сделать еще очень многое.