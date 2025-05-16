ВЦИОМ выделил четыре демографических сценария в России к 2036 году

составил суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России в 2024 г., следует из данных Росстата от марта 2025 г. Показатель демонстрирует тенденцию к снижению с 2015 г., тогда СКР составлял 1,78 (цитата по ТАСС). СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого он вычисляется.

Для рождаемости по всему миру переломным станет 2036 год, говорится в обзоре ВЦИОМа. К этому времени глобальный СКР составит 2,15, т. е. окажется на уровне простого воспроизводства.