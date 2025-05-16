ВЦИОМ выделил четыре демографических сценария в России к 2036 году

ВЦИОМ выделил четыре демографических сценария в России к 2036 годуОдин из них предусматривает запуск «безусловного материнского капитала» в размере 1,5–2 млн рублей
Демографическая ситуация в России к 2036 г. может развиваться по четырем основным сценариям, ни один из них не является однозначно позитивным или негативным. К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в обзоре «Футурологический конгресс – 2036. Демография». В 2025 г. РФ находится в «демографической осени», считают аналитики центра. Ей свойственно старение населения и снижение рождаемости. Но страну может ждать «оттепель» или даже «демографическое лето».
ВЦИОМ выделяет следующие зарождающиеся тренды, которые могут повлиять на демографию: рост количества женщин фертильного возраста к 2036 г., расширение репродуктивных технологий, увеличение вклада мигрантов в рождаемость, а также усиление ценностно-ориентированной, интеллектуальной и образовательной миграции. Вместе с этим центр предполагает, что за счет многочисленного поколения, рожденного в 1970–1980-х гг., расширится численность населения в возрасте 65 лет и старше.
Первый сценарий – «демографическая зима». Старение населения РФ продолжится, а спад рождаемости остановить не получится. На горизонте 15 лет никакой катастрофы не предвидится, но к концу XXI столетия численность населения может снизиться вдвое. Пенсионная система столкнется с большой нагрузкой, а необходимый возраст выхода на пенсию может сместиться к 80 годам. Миграции не будет, так же как и роботизации.
Есть и сценарий с ростом рождаемости – «демографическая оттепель». ВЦИОМ прогнозирует к 2036 г. увеличение числа рожденных детей на 15% от текущего показателя (в 2024 г. – 1,22 млн), если государство отделит социальную политику от демографической и будет тратить «на демографию» 0,7–1% федерального бюджета ежегодно. В федбюджете на 2025–2027 гг. только на региональные программы по повышению рождаемости предусмотрено 0,03% от всех расходов бюджета на три года.
Для «оттепели» нужно ввести «безусловный материнский капитал» начиная со второго ребенка, т. е. выплачивать и на второго, и на следующих детей по 1,5–2 млн руб. На это потребуется около 1,2 трлн руб. в год, оценили в центре. В 2025 г. маткапитал на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго – 221 895 руб. В сценарии «оттепели» меры по повышению продолжительности жизни и миграционная политика останутся без изменений.
Идеальная картина центру представляется при сценарии «демографическое лето». Он предполагает высокую рождаемость, старт материнства с 20 лет, массовую многодетность и распространение долголетия. Показатели рождаемости должны быть на уровне 250–280 детей на 100 женщин на протяжении десятилетий, отмечается в обзоре. Этот сценарий возможен, если ежегодно государство будет тратить на поддержку демографии 0,7% от бюджета страны, а также выделит демографическую политику как отдельное направление. Среди других дополнительных мер, которые помогут достичь результатов, – программа поддержки репатриации и привлечение мигрантов, которые разделяют ценности России. На данный момент по всему миру насчитывается порядка 20–30 млн этнических русских, их потомков и выходцев из СССР, которые свободно владеют русским языком, говорится в материалах ВЦИОМа.
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Для рождаемости по всему миру переломным станет 2036 год, говорится в обзоре ВЦИОМа. К этому времени глобальный СКР составит 2,15, т. е. окажется на уровне простого воспроизводства.
Для реализации четвертого сценария потребуется большой скачок в роботизации и технологическом суверенитете. Это вариант «привет из робо-будущего», говорится в обзоре. При нем снижение численности населения продолжится, а недостающих работников заменят роботы. Сценарий рассматривался с условием сохранения современных трендов рождаемости и без дополнительного стимулирования миграции. Выход на пенсию будет возможен в 70 лет, а ВВП продолжит расти. Сложность этого варианта состоит в его затратности для России. Сейчас в стране на 10 000 работников приходится 19 роботов, в то время как в среднем в мире – 162. РФ планирует повысить этот показатель к 2030 г. до 145 роботов.
Возрастная структура населения такова, что с 2028–2029 гг. можно надеяться на рост рождаемости, но фундаментально ситуация вряд ли изменится, заявил «Ведомостям» главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Средний возраст продолжит расти, а численность населения – сокращаться, пояснил он. Дефицит трудовых ресурсов будет сохраняться долго, что сделает РФ привлекательной для трудовой миграции, добавил эксперт. По его словам, на текущем этапе вероятный вариант – что-то среднее между «демографической зимой» и «оттепелью», хотя идеальные цели, которые закладывают госпрограммы, – это «демографическое лето» и роботизация. РФ делает первые шаги, чтобы приблизить «лето», считает эксперт «Народный фронт. Аналитика» Валерий Алексеев. Для него необходимы изменения культурных установок. «Культура важнее денег: нужны не разовые выплаты, а устойчивая модель, где семья с большим числом детей воспринимается как идеал, к которому все стремятся», – говорит он.
Наиболее вероятное будущее – баланс между текущей «демографической осенью» и «оттепелью» в той степени, в какой развитие экономики позволит расширять меры соцподдержки, считает аналитик в сфере демографии Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. По ее мнению, необходимо сформировать механизмы адаптации приезжающих мигрантов и поощрять приток квалифицированных рабочих. Даже если приезжающие в РФ люди близки по ценностям, их необходимо культурно интегрировать в общество, добавила директор по развитию экспертного сообщества Академии социальных технологий Евгения Пятакова. Без этого в стране могут возникнуть очаги напряженности из-за разности культурных норм, отмечает она.