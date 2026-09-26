«Ведомости» подсчитали, сколько мест потеряли справороссы и КПРФ в Госдуме

На выборах 2021 г. от «Справедливой России» в нижнюю палату парламента прошли 27 кандидатов. После выборов к фракции в Госдуме присоединился Анатолий Лисицын. До этого он уже входил во фракцию «Справедливой России», но на момент победы в 2021 г. шел как самовыдвиженец. Таким образом, количество эсеров в VIII созыве увеличилось до 28.