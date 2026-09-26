«Ведомости» подсчитали, сколько мест потеряли справороссы и КПРФ в Госдуме
«Справедливая Россия» ухудшила результат в IX созыве Госдумы и получила 17 мест – это на 11 мандатов меньше прошлого созыва. Это следует из подсчетов «Ведомостей» по итогам выборов 2026 г.
На выборах 2021 г. от «Справедливой России» в нижнюю палату парламента прошли 27 кандидатов. После выборов к фракции в Госдуме присоединился Анатолий Лисицын. До этого он уже входил во фракцию «Справедливой России», но на момент победы в 2021 г. шел как самовыдвиженец. Таким образом, количество эсеров в VIII созыве увеличилось до 28.
КПРФ занимала 57 депутатских мест в прошлом собрании. В 2026 г. коммунисты получили 37 мандатов. Таким образом, партия потеряла 20 кресел.
Наилучший результат у «Единой России». Консерваторы получили на 25 мест больше, чем в 2021 г., получив 349 мандатов. «Новые люди» также улучшили показатели и получили на 6 мест больше, заняв 19 кресел. ЛДПР при новом лидере Леониде Слуцком нарастила количество мандатов на 2 места до 23. «Родина», по иску которой сняли федеральный список партии «Яблоко», вновь заняла только одно место. Число самовыдвиженцев в новом парламенте сократилось на один.