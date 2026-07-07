НАТО запустит производство Abrams, ATACMS и Stinger в Европе
Североатлантический альянс намерен организовать производство американских вооружений, включая танки Abrams, ракеты ATACMS и Stinger, на европейской территории. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре.
«Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger», – цитирует Рютте «РИА Новости».
По словам генсека, США и ряд ведущих американских оборонных компаний – Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril – договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками отрасли.
Рютте также анонсировал запуск инициативы NATO Engine, которая должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Кроме того, альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации, заменит устаревшие самолеты AWACS на 10 шведско-канадских GlobalEye и получит группу из пяти многофункциональных беспилотников MQ-4C Triton.
5 июля Рютте в интервью The Wall Street Journal назвал перегруженность оборонных мощностей и недостаток возможностей для набора и обучения новых военных ключевыми проблемами, которые предстоит обсудить на саммите в Анкаре 7–8 июля.
24 июня Рютте призвал НАТО наращивать запасы вооружений, отметив, что альянсу необходимо увеличить объемы производства ВПК по обе стороны Атлантики.