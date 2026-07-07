НАТО запустит производство Abrams, ATACMS и Stinger в Европе

Рютте также анонсировал запуск инициативы NATO Engine, которая должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Кроме того, альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации, заменит устаревшие самолеты AWACS на 10 шведско-канадских GlobalEye и получит группу из пяти многофункциональных беспилотников MQ-4C Triton.