Рютте обозначил ключевые проблемы НАТО перед саммитом в Анкаре

«Преодоление этих препятствий – ключевой вопрос, который мы должны обсудить на следующей неделе», – сказал Рютте, имея в виду саммит в Анкаре 7–8 июля. По его словам, теперь, когда в альянс поступают денежные средства, оборонно-промышленный комплекс стран-членов производит больше вооружений.