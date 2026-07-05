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Рютте обозначил ключевые проблемы НАТО перед саммитом в Анкаре

Ведомости

Перегруженность оборонных мощностей и недостаток возможностей для набора и обучения новых военных станут ключевыми вопросами на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью The Wall Street Journal.

«Преодоление этих препятствий – ключевой вопрос, который мы должны обсудить на следующей неделе», – сказал Рютте, имея в виду саммит в Анкаре 7–8 июля. По его словам, теперь, когда в альянс поступают денежные средства, оборонно-промышленный комплекс стран-членов производит больше вооружений.

Ранее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что на саммите альянса в Анкаре также обсудят вопросы безопасности Евроатлантического региона, украинского конфликта и укрепления оборонного потенциала НАТО.

О том, что саммит НАТО пройдет в Анкаре, стало известно еще в июне 2025 г., когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет лидеров альянса.

Ранее газета Politico писала, что генсек НАТО Марк Рютте делает ставку на финансовые вложения европейцев в американский ВПК, чтобы сохранить США в альянсе любой ценой.

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