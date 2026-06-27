Politico: Рютте делает ставку на деньги и лесть в общении с Трампом

Как пишет издание, угодничество Рютте вызывает раздражение в Европе. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто публично упрекнул генсека за заявления, будто Италия разрешила сотням американских самолетов вылетать со своей территории для поддержки войны в Иране. Итальянское правительство настаивает, что разрешало только технические и логистические рейсы. Тем не менее многие признают, что у Рютте нет выбора: без США альянс нежизнеспособен, даже несмотря на попытки создать «европейскую опору». «Наследие Рютте как генсека зависит от его способности сохранить США в качестве ключевого союзника», – отметил бывший чиновник НАТО Гедримас Еглинскас.