Politico: Рютте делает ставку на деньги и лесть в общении с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте окончательно сформировал тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом – делать акцент на финансовых вложениях европейцев в американский ВПК. Об этом пишет Politico. Двухдневный визит Рютте в Вашингтон обозначил главную тему предстоящего саммита в Анкаре: сохранить США в игре любой ценой. Генсек НАТО не скупился на комплименты, называл Трампа лидером свободного мира, а рост оборонных бюджетов стран НАТО – триллионом Трампа.
Трамп неоднократно угрожал выходом из альянса, а Пентагон уже выводит войска из Румынии и Германии. На этом фоне Рютте призвал к «трансатлантической промышленной революции» и пообещал президенту новые контракты на десятки миллиардов долларов. По данным пяти дипломатов НАТО, на июньском саммите союзники согласуют увеличение закупок американского оружия. «Разговоры о бизнесе и сделках – это тактика, которую все используют с Трампом, и она работает», – признал один из европейских чиновников.
Как пишет издание, угодничество Рютте вызывает раздражение в Европе. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто публично упрекнул генсека за заявления, будто Италия разрешила сотням американских самолетов вылетать со своей территории для поддержки войны в Иране. Итальянское правительство настаивает, что разрешало только технические и логистические рейсы. Тем не менее многие признают, что у Рютте нет выбора: без США альянс нежизнеспособен, даже несмотря на попытки создать «европейскую опору». «Наследие Рютте как генсека зависит от его способности сохранить США в качестве ключевого союзника», – отметил бывший чиновник НАТО Гедримас Еглинскас.
Пока тактика работает: Трамп, по словам экспертов, слушает Рютте, а альянс откладывает острые споры ради сохранения единства.
Американский лидер 6 апреля высказал недовольство позицией НАТО: альянс не помог США в иранской операции, что, по его словам, запятнало репутацию блока. В июне на встрече с Рютте лидер США заявил о разочаровании в Великобритании, Германии, Франции, Испании. В США не получили поддержки союзников в Иране, и хотя помощь была не нужна, Трамп хотел услышать хотя бы слова о готовности.
13 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские страны готовятся к возможному сокращению военного присутствия и поддержки со стороны США.