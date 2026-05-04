Трамп анонсировал дальнейшее сокращение военного присутствия США в Европе
Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе, и эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы будем сильно сокращать. И сократим гораздо больше, чем на 5000», – сказал Трамп (цитата по Fox News).
Инициатива вызвала обеспокоенность в конгрессе, отмечает телеканал. Глава комитета сената по вооруженным силам Роджер Уикер и его коллега из палаты представителей Майк Роджерс призвали администрацию не сокращать присутствие, а перераспределить силы внутри Европы, чтобы сохранить уровень сдерживания. Законодатели предупредили, что преждевременное сокращение может ослабить позиции США и НАТО, а также «послать неверный сигнал» России.
При этом действующее законодательство США ограничивает сокращение численности войск в Европе ниже 76 000 человек без дополнительного обоснования. Нынешний уровень превышает этот порог, что позволяет администрации проводить частичные сокращения без немедленного вмешательства конгресса, указывает Fox News.
На фоне разногласий с союзниками по НАТО Трамп также допустил возможность вывода войск из других стран, включая Италию и Испанию, заявив, что эти государства недостаточно поддерживают США в вопросах, связанных с конфликтом вокруг Ирана. Эксперты отмечают, что администрация может пойти не только на сокращение, но и на перераспределение войск внутри региона, чтобы обойти законодательные ограничения.
4 мая Blid сообщал, что США начали процесс вывода около 5000 американских военнослужащих с полигона Графенвер в Германии. Как отмечает издание, решение о выводе может быть связано с недовольством президента США высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Иран может «унизить США» на переговорах по завершению конфликта.