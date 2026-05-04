США начали выводить своих военных из Германии

2 мая о решении Пентагона вывести из Германии около 5000 американских военных сообщили CBS News и Reuters. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не удивлена решением США вывести 5000 американских военнослужащих из страны. Он выразил мнение, что европейцам нужно больше полагаться на себя в обеспечении собственной безопасности. По его словам, Германия находится на верном пути.