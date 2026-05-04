США начали выводить своих военных из Германии
США начали процесс вывода около 5000 американских военнослужащих с полигона Графенвер в Германии. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, речь идет о бригаде Stryker, размещенной в Вильзеке (Бавария). Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных, из них порядка 16 000 находятся на полигоне Графенвер и около 10 000 – в Вильзеке. С учетом семей и гражданского персонала в регионе проживает более 30 000 американцев.
Как отмечает Bild, решение о выводе может быть связано с недовольством президента США Дональда Трампа высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Иран может «унизить США» на переговорах по завершению конфликта.
По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, вывод войск планируется завершить в течение 6-12 месяцев. Покинут Германию не только военные, но и их семьи. При этом база не будет полностью закрыта: после сокращения контингента на ней останется от 5000 до 8000 военнослужащих.
Мэр Вильзека Торстен Грэдлер заявил, что вывод станет серьезным ударом для города с населением около 6500 человек. По его словам, американское присутствие играет важную роль в экономике региона, который считается одним из менее развитых в Баварии.
2 мая о решении Пентагона вывести из Германии около 5000 американских военных сообщили CBS News и Reuters. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не удивлена решением США вывести 5000 американских военнослужащих из страны. Он выразил мнение, что европейцам нужно больше полагаться на себя в обеспечении собственной безопасности. По его словам, Германия находится на верном пути.