Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI945,17-4,16%RGBI114,99-0,75%CNY Бирж.10,97+0,27%IMOEX2 243,47-3,96%RGBITR763,5-0,7%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО во время конфликта с Ираном. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания – это вообще кошмар», – заявил Трамп.

По словам президента США, союзники по альянсу не оказали Вашингтону поддержку в ходе войны с Ираном. Трамп пояснил, что помощь от вышеуказанных стран «со всем этим» была не нужна, но он хотел бы услышать от партнеров о готовности оказать поддержку.

13 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские страны готовятся к возможному сокращению военного присутствия и поддержки со стороны США. По данным издания, представители Вашингтона уведомили союзников о планах уменьшить свой вклад в модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в Европу в случае необходимости.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте