Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован большинством союзников по НАТО во время конфликта с Ираном. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания – это вообще кошмар», – заявил Трамп.
По словам президента США, союзники по альянсу не оказали Вашингтону поддержку в ходе войны с Ираном. Трамп пояснил, что помощь от вышеуказанных стран «со всем этим» была не нужна, но он хотел бы услышать от партнеров о готовности оказать поддержку.
13 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские страны готовятся к возможному сокращению военного присутствия и поддержки со стороны США. По данным издания, представители Вашингтона уведомили союзников о планах уменьшить свой вклад в модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в Европу в случае необходимости.