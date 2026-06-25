Трамп заявил о разочаровании большинством союзников по НАТО

По словам президента США, союзники по альянсу не оказали Вашингтону поддержку в ходе войны с Ираном. Трамп пояснил, что помощь от вышеуказанных стран «со всем этим» была не нужна, но он хотел бы услышать от партнеров о готовности оказать поддержку.