Европа готовится к сокращению военной поддержки от США
Европа готовится к существенному сокращению военных ресурсов, которые США готовы предоставить союзникам в случае войны или крупного кризиса. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в НАТО.
По данным агентства, в последние недели представители США на встречах в политической и военной штаб-квартирах альянса уведомили союзников о планах значительно сократить свой вклад в так называемую модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в Европу в случае необходимости.
Как сообщил высокопоставленный западный военный чиновник, сокращение затронет стратегические бомбардировщики, число которых может уменьшиться на 30%. При этом европейские страны не располагают аналогичными возможностями. Кроме того, объем разведывательных и ударных беспилотников, выделяемых США для поддержки НАТО, может сократиться на 75–100%, а количество военно-морских кораблей – примерно на 50%. Также планируется уменьшить примерно на треть число американских истребителей, которые могут быть задействованы для усиления обороны Европы.
На фоне этих планов европейские страны начали обсуждать сценарии ведения военных операций без прямой поддержки Соединенных Штатов. По словам источников Bloomberg, этот вопрос поднимался на встрече министров обороны стран формата E5, состоявшейся 12 июня. Участники консультаций, в частности, обсуждали, каким образом европейские государства смогут достигать прежних военных целей при сокращении объемов американской техники и вооружений. Точные сроки реализации сокращений пока не названы, однако, по данным источников, в Европе ожидают, что изменения начнутся уже в ближайшее время.
В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе, и эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии.
На фоне разногласий с союзниками по НАТО Трамп также допустил возможность вывода войск из других стран, включая Италию и Испанию, заявив, что эти государства недостаточно поддерживают США в вопросах, связанных с конфликтом вокруг Ирана. Эксперты отмечают, что администрация может пойти не только на сокращение, но и на перераспределение войск внутри региона, чтобы обойти законодательные ограничения.