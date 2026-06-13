Европа готовится к сокращению военной поддержки от США

Как сообщил высокопоставленный западный военный чиновник, сокращение затронет стратегические бомбардировщики, число которых может уменьшиться на 30%. При этом европейские страны не располагают аналогичными возможностями. Кроме того, объем разведывательных и ударных беспилотников, выделяемых США для поддержки НАТО, может сократиться на 75–100%, а количество военно-морских кораблей – примерно на 50%. Также планируется уменьшить примерно на треть число американских истребителей, которые могут быть задействованы для усиления обороны Европы.