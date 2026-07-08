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Brent превысила $76 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Ведомости

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне новостей с Ближнего Востока. В ходе торгов стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в $76 за баррель, а котировки американской WTI приблизились к $73. Об этом свидетельствуют данные торгов на межконтинентальной бирже ICE.

По сведениям торгов на 08:15 мск, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $2,13, или на 2,87%, достигнув $76,29 за баррель. Днем ранее североморская нефть уже продемонстрировала заметный рост, прибавив $2,17, или 3,01%, и завершив сессию на уровне $74,16 за баррель. Таким образом, восходящая динамика на рынке сохраняется вторую торговую сессию подряд.

Одновременно продолжился рост стоимости американской нефти WTI. Августовские фьючерсы на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX к указанному времени прибавили $2,06, или 2,92%, поднявшись до $72,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт также закрылся в плюсе, подорожав на $1,89, или 2,76%, до отметки $70,44 за баррель.

По состоянию на 22:16 мск 7 июля сентябрьские контракты на Brent дорожали на 5,72% по сравнению с предыдущим закрытием и торговались на уровне $76,11 за баррель. Одновременно существенный рост показала и американская нефть. Августовские фьючерсы на сорт WTI к тому же времени прибавляли 5,4%, достигнув $72,27 за баррель.

Что известно об обмене ударами США и Ирана

Политика / Международные новости

7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе. В этот день Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива. После атаки на судне начался пожар в машинном отделении, из-за чего танкер оказался под угрозой взрыва.

8 июля США завершили новый раунд ударов по Ирану, поразив высокоточными боеприпасами более 80 целей. Атаки стали ответом на последние нападения Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

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