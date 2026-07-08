США ударили по 60 иранским катерам в Ормузе
Вооруженные силы (ВС) США завершили новый раунд ударов по Ирану, поразив высокоточными боеприпасами более 80 целей. Атаки стали ответом на последние нападения Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
Были атакованы иранские системы ПВО, сети командования и контроля, береговые радарные установки, средства противокорабельных ракет и более чем 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в проливе и вблизи него.
В CENTCOM заявили, что ранее Иран атаковал три коммерческих судна, проходивших через пролив: сухогруз Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, сухогруз Wedyan под флагом Саудовской Аравии и сухогруз Cyprus Prosperity под флагом Либерии.
«Силы CENTCOM сохраняют выдержку и готовы привлечь Иран к ответственности, если соглашение не будет соблюдаться», – говорится в сообщении.
7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе. В этот день Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива. После атаки на судне начался пожар в машинном отделении, из-за чего танкер оказался под угрозой взрыва.