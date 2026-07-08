Армия США нанесла удары по объектам в Иране

На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше $76 за баррель. По состоянию на 22:16 мск сентябрьские контракты на Brent дорожали на 5,72% по сравнению с предыдущим закрытием и торговались на уровне $76,11 за баррель. Одновременно существенный рост показала и американская нефть. Августовские фьючерсы на сорт WTI к тому же времени прибавляли 5,4%, достигнув $72,27 за баррель.