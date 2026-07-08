Армия США нанесла удары по объектам в Иране

Армия США нанесла удары по объектам в ИранеОперация стала ответом на нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе
Вооруженные силы США начали серию ударов по объектам на территории Ирана. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
Как сообщили в американском военном командовании, решение о нанесении ударов было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды.
«Продемонстрированная Ираном агрессия была ничем не спровоцирована, представляла опасность и являлась явным нарушением режима прекращения огня», – говорится в заявлении.
7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе.
Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности сообщило, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива. После атаки на судне возник пожар в машинном отделении, из-за чего танкер оказался под угрозой взрыва. Иранская телерадиовещательная корпорация IRIB заявила, что судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке военно-морских сил США.
На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше $76 за баррель. По состоянию на 22:16 мск сентябрьские контракты на Brent дорожали на 5,72% по сравнению с предыдущим закрытием и торговались на уровне $76,11 за баррель. Одновременно существенный рост показала и американская нефть. Августовские фьючерсы на сорт WTI к тому же времени прибавляли 5,4%, достигнув $72,27 за баррель.