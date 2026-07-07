Нефть Brent впервые с конца июня превысила отметку в $76 за баррель
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше $76 за баррель, следует из данных торгов на межконтинентальной бирже ICE.
По состоянию на 22:16 мск сентябрьские контракты на Brent дорожали на 5,72% по сравнению с предыдущим закрытием и торговались на уровне $76,11 за баррель. Одновременно существенный рост показала и американская нефть. Августовские фьючерсы на сорт WTI к тому же времени прибавляли 5,4%, достигнув $72,27 за баррель.
7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе.
По данным на 18:36 мск, Brent торговался по $73,83 за баррель. «Последние нападения на суда в Персидском заливе подчеркивают, что до нормализации ситуации еще далеко», – сказал глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон, его цитирует Bloomberg. Он добавил, что любой отскок будет кратковременным.
Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. В течение 60 дней с этой даты стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. 28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня. Одним из условий сделки стала постепенная отмена санкций против Ирана, начиная с ограничений в нефтяном секторе.