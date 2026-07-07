Нефть Brent впервые с конца июня превысила отметку в $76 за баррель

Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. В течение 60 дней с этой даты стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. 28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня. Одним из условий сделки стала постепенная отмена санкций против Ирана, начиная с ограничений в нефтяном секторе.