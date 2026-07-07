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Цены на нефть выросли на фоне нападений на суда в Ормузском проливе

Ведомости

Цена на сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent выросла на 2,5%, а на августовский фьючерс на West Texas Intermediate – на 2,4%. Рост начался после сообщений об атаках на несколько судов в районе Ормузского пролива.

По данным на 18:36 мск, Brent торгуется по $73,83 за баррель. Она начала дорожать примерно в 15:45 мск, когда фьючерс стоил $72,55. Нефть WTI достигла отметки $70,52 и немного подешевела – до $70,20 за барр.

«Последние нападения на суда в Персидском заливе подчеркивают, что до нормализации ситуации еще далеко», – сказал глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон, его цитирует Bloomberg. Он добавил, что любой отскок будет кратковременным.

Агентство со ссылкой на источники сообщило, что утром 7 июля был атакован катарский танкер-газовоз Al Rekayyat. Он был поражен снарядом у побережья Омана при выходе из водного пути. Отдельно сообщалось о повреждении саудовского танкера с нефтью. Он получил повреждения при выходе из Ормузского пролива.

Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. В течение 60 дней с этой даты стороны должны договориться по вопросам ядерной программы. 28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня.

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